В най-гледаното време по руската телевизия: Вече де факто се признава как руснаците избиха стотици в театъра в Мариупол (ВИДЕО)

17 септември 2025, 06:43 часа 445 прочитания 0 коментара
"Помните, нали? Неведнъж сме давали този пример - когато Мариупол беше бомбардиран и удариха театъра (бел. ред. - Драматичния театър, който беше сринат от руснаците след като в него убежище бяха потърсили цивилни украинци, жители на града и пред сградата имаше огромен надпис "Деца") - дори сега няма да разсъждавам кой го направи". Думите бяха изречени в предаването на руския телевизионен водещ Владимир Соловьов, който отдавна е включен в списъка със санкции на ЕС - защото разпространява и е пропагандно оръжие на опорните точки и лъжите на режима на руския диктатор Владимир Путин. Предването върви по основния руски телевизионен канал "Россия 1".

Още: Руснаците окончателно сринаха театъра в Мариупол, където избиха стотици хора (ВИДЕО)

Казаното добре отразява това, което е ясно на всеки с капка здрав разум - Путинова Русия уби стотици хора в Драматичния театър в Мариупол. Там така и не бяха допуснати експерти от ООН, за да извършат проверка какво точно се случи - режимът на Путин не позволи независими експертизи.

Трагедията стана факт на 16 март, 2022 година. Едва ли някой сериозно вярва, че и на 16 март, 2026 година, истинските виновници за смъртта на толкова хора ще са получили заслужено наказание в компетентен съд - Още: Путин повиши в чин сочения за директно отговорен за масовото убийство в театъра в Мариупол (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
