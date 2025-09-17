В най-гледаното време по руската телевизия: Вече де факто се признава как руснаците избиха стотици в театъра в Мариупол (ВИДЕО)

"Помните, нали? Неведнъж сме давали този пример - когато Мариупол беше бомбардиран и удариха театъра (бел. ред. - Драматичния театър, който беше сринат от руснаците след като в него убежище бяха потърсили цивилни украинци, жители на града и пред сградата имаше огромен надпис "Деца") - дори сега няма да разсъждавам кой го направи". Думите бяха изречени в предаването на руския телевизионен водещ Владимир Соловьов, който отдавна е включен в списъка със санкции на ЕС - защото разпространява и е пропагандно оръжие на опорните точки и лъжите на режима на руския диктатор Владимир Путин. Предването върви по основния руски телевизионен канал "Россия 1".

On Solovyov’s show, Russian publicist and political scientist Vladimir Kornilov admitted that the Russians hit the Drama Theater with a bomb. No "Azov" - just "hit it."



The Mariupol Drama Theater was bombed on March 16, 2022, by Russian forces, resulting in the deaths of… pic.twitter.com/EdcJ7Lxr01 — WarTranslated (@wartranslated) September 16, 2025

Казаното добре отразява това, което е ясно на всеки с капка здрав разум - Путинова Русия уби стотици хора в Драматичния театър в Мариупол. Там така и не бяха допуснати експерти от ООН, за да извършат проверка какво точно се случи - режимът на Путин не позволи независими експертизи.

Трагедията стана факт на 16 март, 2022 година. Едва ли някой сериозно вярва, че и на 16 март, 2026 година, истинните виновници за смъртта на толкова хора ще са получили заслужено наказание в компетентен съд -