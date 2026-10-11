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В Полша задържаха организатора на опита за атентат срещу Туск

11 октомври 2026, 22:21 часа 801 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В Полша задържаха организатора на опита за атентат срещу Туск

Министърът на вътрешните работи на Полша Марчин Кервински обяви, че е задържан мъжът, подготвял атентат срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Мъжът е арестуван във Вроцлав днес следобед, като според вестник „Rzeczpospolita“ той по-рано е бил задържан за дребни кражби и просрочени задължения за издръжка на деца. 

По-рано днес говорителят на полските разузнавателни служби Яцек Добржински съобщи, че е било получено и заплашително писмо. Според „Rzeczpospolita“ обаче авторът на писмото не е прекият извършител на заговора за покушение. 

„Имаше много убедителни причини да се смята, че съобщението, изпратено по имейл, е достоверно“, обясни говорителят на Министерството на вътрешните работи Каролина Галецка пред „Rzeczpospolita“. „Писмото съдържаше конкретна информация, толкова сериозна, че решихме да информираме обществеността за евентуален опит за покушение срещу премиера и вицепремиера.“

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TVN24 твърди, че задържаният се е свързал с радикална организация чрез социалните мрежи, „търсейки доброволци за извършване на опит за покушение с огнестрелно оръжие“.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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