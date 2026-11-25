Депутатите приеха на първо четене държавния бюджет за догодина. Това стана с гласовете на мнозинството от "Прогресивна България", а против се обявиха всички опозиционни сили. Така законопроектът мина със 126 гласа "за", 81 "против" и без въздържали се. Преди това те гласуваха бюджетите на Здравната каса и на НОИ. Припомняме, че гласуването се случва на фона на обявени санкции от Европейската комисия заради прекомерния дефицит.

Финансовият министър представи бюджета си пред парламента с ясното съзнание, че процедурата по свръхдефицит създава сериозни ограничения, но с увереност, че посоката е правилна. „Работим в условия на процедура по прекомерен дефицит. Това са обективни ограничения, които не можем да пренебрегнем, нито да заобиколим с политически пожелания“, заяви Гълъб Донев.

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„На една част от нас много се харесва метафората на премиера за камиона с отказали спирачки. Нали знаете какво се случва в тази ситуация? Глобяват те. За да освежа паметта ви, в основата на настоящите финансови дисбаланси стоят управленските практики, подробно описани в одита на Сметната палата. Тези действия заложиха тежките структурни изкривявания в публичните финанси още преди сформирането на настоящото управление“, добави той.

Да, но не съвсем заявиха от опозицията. И се позоваха на негативното становище на ЕЦБ за данък свръхпечалба. „Проектът ви за бюджет не става. Не го казвам само аз. Каза ви го вчера Европейската комисия. Каза ви го току-що и Европейската централна банка. ЕЦБ ви казва защо банките, даже и да наложите заема, всъщност няма да го платят. И няма да ви се случат приходите. Но вие явно сте твърдо решен да съсипете българската икономика“, коментира Асен Василев от ПП. „Да се правите, че всичко е наред и няма никакви проблеми, които ние си измисляме, е форма на делюзия, която е опасна за държавата”, коментира още той.

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„Те са издавали такова бланкетно становище със същите предупреждения на всички други държави, които досега са налагали данък върху свръхпечалбите на банките. По отношение на това дали ще бъде събран данъкът, господин Василев казва: „Няма да бъде събран.“ Европейската комисия очевидно счита, че ще бъде събран“, заяви Константин Проданов от „Прогресивна България“. „Нищо от това не се е случило. Нашата банкова система е изключително добре капитализирана”, допълни той.

Потенциалната глоба от 25 милиона евро обаче не била по вина на бюджет 2026, а на всички предишни бюджети от последните 5 години. „Ние се отнасяме с голямо внимание към това, което идва като сигнали от Брюксел”, каза още Проданов. „Имам чувството, че вие никога не сте били тук или поне последните 5 години ви е нямало. В един момент излизате и започвате да критикувате „Прогресивна България“, която управлява от 5 месеца“, посочи Тодор Джиков от „Прогресивна България“.

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Този аргумент обаче не беше приет от опозицията. „Нежеланието да видите как останалият свят гледа към нас, показва една самодостатъчност характерна за малки животинчета, заслепени от светлини на магистрала”, заяви Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС.

„Не се вижда политическа воля за цялостна реформа и секторни политики”, каза Атидже Алиева-Вели от ДПС.

„Каза ли премиерът преди девет дни: „Не се оправдавайте повече с миналото“? Каза или не каза премиерът? Днес какво правите в тази пленарна зала?“, попита Йордан Иванов от ДБ.

„Ще ви пусна думите на премиера: „Днес слагаме край на оправданията с наследството на предишните.“ Май нещо не сложихте край“, заяви Асен Василев.

„Много хубаво звучи да излезе министър-председателят Радев и да обяснява, че са обложили банките, но ще ги платим всички ние като граждани на републиката”, каза от своя страна Цончо Ганев от „Възраждане”.

Какво е заложено в Бюджет 2027?

Законопроектът за държавния бюджет за догодина е със заложен дефицит в размер на 3,5 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на касова основа и дефицит от 4,2 на сто от БВП на начислена основа. Предвижда се през следващата година да бъде поет нов дълг в размер до 8,6 млрд. евро, като се очаква размерът на общите задължения да достигне 44,3 млрд. евро или 31,4 на сто от БВП в края на годината.

Сред предложените промени в проектобюджета са увеличаване на максималния размер на ваучерите за храна до 200 евро, като ваучерите до 102,26 евро остават необлагаеми, и увеличаване на общата годишна квота за ваучери за храна на 1,5 млрд. евро, въвеждане на еднократен данък върху свръхпечалбата за определени икономически сектори за финансовата 2027 година.

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Предвижда се и увеличаване на данъчните облекчения за деца, както и въвеждане на ново данъчно облекчение за детско развитие за разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Предвиден е прогнозен размер на минималната работна заплата от 660 евро за 2027 година.

Предлага се въвеждане на акциз при първа регистрация или внос на леки автомобили с мощност на двигателя с вътрешно горене равна на или по-голяма от 250 kW, като изцяло електрическите превозни средства са изключени от режима. Проектобюджетът предвижда и увеличаване на прага за регистрация по ДДС на 60 000 евро за догодина.

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В проекта на държавен бюджет са предвидени 30 млн. евро за стипендии за специализантите по медицина, както и 50 млн. евро за изграждането на Националната детска болница.