Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 25 ноември 2026 г.

Заради 302 млн. евро: "Булгаргаз" заплаши "Топлофикация-София" със съд

"Булгаргаз" ЕАД изпрати писмо до "Топлофикация-София" и до всички компетентни институции с настояване до 31 декември 2026 г. двете дружества да подпишат споразумение за признаване на задълженията по 39 неплатени фактури на обща стойност 301 942 297,70 евро. Те са за природен газ, доставен през 2024 г., а сроковете на погасителната давност за вземанията по тях изтичат през 2027 г.

Още: Заради 302 млн. евро: "Булгаргаз" заплаши "Топлофикация-София" със съд

Вижте и продължението: "Нямаме възможност": "Топлофикация-София" отговори на "Булгаргаз" за дълга от 302 млн. евро.

По 50 евро на човек за Коледа: Правителството харчи 30 млн. евро за бедните

Правителството ще даде по 50 евро за посрещане на коледните празници на близо 530 хиляди души от уязвимите групи. За целта кабинетът "Радев" одобри допълнителни разходи в размер на до 30 млн. евро по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2026 година. Средствата се изплащат от Агенцията за социално подпомагане, се казва още в съобщението на правителствената информационна служба след днешния Министерски съвет.

Още: По 50 евро на човек за Коледа: Правителството харчи 30 млн. евро за бедните

90 млн. долара идват в България: Турски гигант и американска компания инвестират в производство на авиационни двигатели (ВИДЕО)

За мен е чест и привилегия да обявя нова инвестиция в размер на 90 млн. долара от един турски гигант Тusaş Engine Industries при съвместна инвестиция със САЩ и американската компания GE Aerospace, обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Стана ясно, че новата инвестиция е във високотехнологично производство на компоненти за авиацията - авиационни двигатели в Пловдив и ще открие 170 нови висококвалифицирани работни места.

Още: 90 млн. долара идват в България: Турски гигант и американска компания инвестират в производство на авиационни двигатели (ВИДЕО)

"Стартият руски "Зил" Радев": ДБ призоваха правителството да оттегли Бюджет 2027

Снимка: БГНЕС

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев сравни управлението на Румен Радев със стар руски "Зил", който върви по нанадолнището без спирачки, призова бюджетът за 2027 г. да бъде оттеглен и бюджетният дефицит да бъде под 3% от БВП. Това стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента във връзка с предложението на ЕК за глоба срещу България заради високия дефицит.

Още: "Стартият руски "Зил" Радев": ДБ призоваха правителството да оттегли Бюджет 2027

"По-слаб ЕС": Евродепутатите попиляха идеите на Съвета за следващия голям бюджет

На 25 ноември евродепутатите и ресорният еврокомисар Пьотр Серафин обсъдиха компромисното предложение на председателя на Европейския съвет Антонио Коща за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС - бюджета на блока за 2028-2034 г. Дни по-рано португалският бивш премиер бе предложил съкращения на стойност 204 млрд. евро, както и въвеждане на нов данък върху големите компании от дигиталния сектор. Целта е да бъде постигнат компромис между 27-те държави членки до края на годината.

Още: "По-слаб ЕС": Евродепутатите попиляха идеите на Съвета за следващия голям бюджет

Акциите на Anthropic се сринаха под нивото от първичното публично предлагане

Акциите на Anthropic се сринаха под нивото от първичното публично предлагане (IPO) от миналата седмица. Разработчикът на Claude, който не успя да покачи стойността си в сравнение с други акции, свързани с изкуствения интелект в понеделник, когато беше потвърдено изненадващото завръщане на Дженсън Хуанг като шеф на Nvidia, загуби 5,9% от стойността си във вторник.

Още: Акциите на Anthropic се сринаха под нивото от първичното публично предлагане

Цената на петрола твърдо държи курс надолу

Цените на основните сортове петрол на световните пазари продължават да падат. В електронната неприсъствена сесия американският лек суров петрол вече стигна 81,07 долара за барел, а европейският сорт "Брент" е на кота 90,48 долара за барел. Понижението е с 1,02 долара при американския лек суров петрол т.е. 1,26% и 92 цента т.е. 1,01%. При затварянето на търговската сесия цената на "Брент"-а беше 90,97 долара за барел, а на американския лек суров петрол – 81,58 долара за барел.

Още: Цената на петрола твърдо държи курс надолу