В Румъния: България ни обвинява, че бавим строителството на мост над Дунав при Силистра

България обвинява Румъния, че забавя строителството на мост над Дунав при Силистра, предава румънското издание Libertatea. Заместник-министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията на България Гроздан Караджов заяви пред БТА, че при Силистра трябва да бъде построен мост над река Дунав.

Още: Караджов заговори за нов мост над Дунав при Силистра

„Освен втория мост при Русе, който е третият мост над Дунав, трябва да има още два, единият от които трябва да бъде при Силистра“, обясни Караджов. Според него този мост е необходим пресечен пункт, който да обслужва коридора „юг-север“, който продължава през Румъния към Молдова и Украйна. „Този коридор е приоритет за ЕС, а начинът, по който трафикът преминава през Русе, Гюргево, Букурещ и след това през Констанца на север, е, по мое мнение, транспортен парадокс“, коментира министърът.

Още: “Бързо по Дунав“ чака само румънско одобрение, България е готова

Той изразява готовност да проведе разговори с румънския си колега и на ниво ЕК за одобряване на строителството на още два моста. „Това не е въпрос на финансиране или на нашата готовност. Ние ще осигурим и двете. Проблемът е липсата на желание от страна на Румъния, а това е пречка за развитието на дунавските региони в България“, допълни още министър Караджов. „Ако това не се промени на ниво ЕК и не се намерят механизми за стимулиране на строителството на четвъртия мост тук при Силистра, не виждам смисъл да продължаваме да обсъждаме коридора „юг-север“ или големите планове за подкрепа на възстановяването на Украйна. Смятам, че този въпрос ще стане ключов за мен като министър по отношение на мостовете и като цяло на връзката ни между България и Румъния“ – завършва той.