В Русия образуваха първото наказателно дело за "ЛГБТ пропаганда" (ВИДЕО)

Причината е "организиране на дейността на екстремистка организация" - по чл. 282.2 от Наказателния кодекс на Руската федерация - и е заради дейността на ЛГБТ клуба "Поза". Това съобщи ръководителят на т.нар. Лига за безопасен интернет Екатерина Мизулина.

"Това е първото подобно наказателно дело в Русия след решението на Върховния съд да признае ЛГБТ за екстремистко движение", пише Мизулина, цитирана от "Телеграм" канала ASTRA.

The first criminal case on participation in an extremist organization because of an LGBT club has been opened in Russia



