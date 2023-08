В Русия се разби учебен самолет, загинал е член на екипажа

Самолет Л-39 от учебния авиационен полк е претърпял катастрофа по време на планиран учебен полет. Той е паднал в пределите на летището.

По предварителна информация е загинал един човек от екипажа. Причините за инцидента се разследват.

A L-39 training aircraft crashed in #Kuban during a landing approach



According to preliminary information, one of the crew members died, according to the #Russian Defense Ministry. pic.twitter.com/DHRZLV42xa