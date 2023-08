Руски самолет Су-30 се разби по време на тренировка

По предварителна информация на ведомството причината за катастрофата е техническа неизправност.

Контролираната от руската държава агенция ТАСС също потвърждава случая, като пише, че става въпрос за извършване на тренировъчен полет. Цифровата медийна платформа NOELREPORTS в Twitter също информира за случая, като отново се позовава на руски източници. ОЩЕ: Украинските победи в Запорожието задават нова трудна задача пред руснаците (ВИДЕО)

A Su-30 crashed in the Kaliningrad region during exercise flights, the Ministry of Defense of the Russian Federation reports.



The crew died. pic.twitter.com/OTHPV1Y332