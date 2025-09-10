Важен за ЮНЕСКО манастир ще бъде ремонтиран за близо 2 млн. евро

Министерството на културата финансира проект на стойност 1,7 милиона евро за обновяване на Неа Мони, манастирски комплекс на остров Хиос, признат от ЮНЕСКО за обект на световното културно наследство, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

Чрез проекта, финансиран също от Фонда за възстановяване, Програмата за публични инвестиции на министерството и Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) на Гърция, Неа Мони ще бъде оборудван с модерна система за пожарна безопасност.

Според съобщение на министерството, проектът за пожарна безопасност включва инсталирането на постоянна водопроводна мрежа, пожарни хидранти, пожарогасители и система за ранно предупреждение и откриване на пожар. Освен това се разработва план за евакуация на паметника в случай на опасност, като се маркират пътищата за евакуация за достъпните зони.

Министърът на културата Лина Мендони призна историческото и културно значение на Неа Мони, добавяйки, че други проекти за реставрация в комплекса са в ход.