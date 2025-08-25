Ердоган превръща стар манастир в джамия

"Ислямисткият режим на турския президент Реджеп Тайип Ердоган продължава да превръща исторически музеи в джамии като част от кампанията на правителството си за умилостивяване на ислямистката и националистическа база, от която той черпи най-лоялната си подкрепа по време на избори", твърди в свое изследване портала Nordic Monitor - е организация с нестопанска цел, която има за цел да повиши осведомеността за радикалните и насилствени екстремистки тенденции в Европа.

Историята на църквата

В случая става въпрос за манастира, или църквата "Хора" в Истанбул, която след падането на града през 1453 г. е превърната в джамия. Църквата е считана за един от най-красивите образци на византийската църковна архитектура и изкуство. ОЩЕ: Ислям или национализъм: Как Турция разширява влиянието си със стотици джамии в цяла Европа?

През 1945 г. с постановление на кабинета мястото е прехвърлено на Министерството на образованието за използване като музей, който официално е открит през 1958 г. след обширни реставрации, финансирани от Центъра за византийски изследвания „Дъмбартън Оукс“ във Вашингтон.

Въпреки това, през 2019 г. Държавният съвет – очевидно действащ по политически директиви от правителството на Ердоган – отмени решението на кабинета от 1945 г., постановявайки, че обектът, класифициран като вакъф хайрат (дарствен имот), не може законно да бъде предназначен за цели, различни от първоначално предвидените от основаването му. След това решение, през август 2020 г. Ердоган издаде указ, с който прехвърли сградата на Дианет и я отвори отново за мюсюлмански богослужения, пише още порталът. ОЩЕ: Турция възстановява две джамии у нас

В крайна сметка остава джамия

Съдебно оспорване, целящо да спре решението на правителството, се провали . Това според портала не е изненадващо, като се има предвид, че съдебната система в Турция е почти изцяло доминирана от управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на Ердоган и нейния крайнодесен съюзник, Партията на националистическото движение (ПНД).

