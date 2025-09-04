Важно военно учение предстои на Балканите: Ето къде ще бъде

Годишното многонационално учение на силите на ЕС в Босна и Херцеговина, EUFOR "Rapid Response", ще се проведе от 9 до 26 септември на територията на страната, съобщи мисията на ЕС, предаде македонската медия MK24.

Както съобщава Радио Сараево, в учението ще участват сили на EUFOR от 25 държави, разположени в Босна и Херцеговина, временно подсилени от резервни сили от Чехия и Унгария, както и от мироопазващите сили на НАТО в Косово - KFOR. Към тях ще се присъединят и членове на въоръжените сили и службите за сигурност на Босна и Херцеговина. Целта е да се повиши оперативната готовност на всички участници и да се потвърди продължаващата подкрепа на EUFOR за стабилността и сигурността в страната.

Учението „Бързо реагиране" се провежда ежегодно от 2012 г. насам в рамките на мисията EUFOR „Алтея". Основната му задача е да демонстрира ангажираността на международната общност за гарантиране на сигурността и стабилността в Босна и Херцеговина, в съответствие с мандата на Съвета за сигурност на ООН.