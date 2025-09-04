Войната в Украйна:

Важно военно учение предстои на Балканите: Ето къде ще бъде

04 септември 2025, 17:24 часа 414 прочитания 0 коментара
Важно военно учение предстои на Балканите: Ето къде ще бъде

Годишното многонационално учение на силите на ЕС в Босна и Херцеговина, EUFOR "Rapid Response", ще се проведе от 9 до 26 септември на територията на страната, съобщи мисията на ЕС, предаде македонската медия MK24. 

Както съобщава Радио Сараево, в учението ще участват сили на EUFOR от 25 държави, разположени в Босна и Херцеговина, временно подсилени от резервни сили от Чехия и Унгария, както и от мироопазващите сили на НАТО в Косово - KFOR. Към тях ще се присъединят и членове на въоръжените сили и службите за сигурност на Босна и Херцеговина. Целта е да се повиши оперативната готовност на всички участници и да се потвърди продължаващата подкрепа на EUFOR за стабилността и сигурността в страната.

Учението „Бързо реагиране“ се провежда ежегодно от 2012 г. насам в рамките на мисията EUFOR „Алтея“. Основната му задача е да демонстрира ангажираността на международната общност за гарантиране на сигурността и стабилността в Босна и Херцеговина, в съответствие с мандата на Съвета за сигурност на ООН. ОЩЕ: Без война - жертви: Мина уби 19-годишен в Босна и Херцеговина

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Босна и Херцеговина военно учение EUFOR KFOR информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес