Без война - жертви: Мина уби 19-годишен в Босна и Херцеговина

Мина уби 19-годишно момче, което навлезе в минно поле в Босна и Херцеговина, превръщайки се в поредната жертва на войната, водена в страната от 1992 до 1995 г., която остави след себе си множество невзривени мини, които не са разчистени дори след 30 години, съобщи македонското издание "Нова Македония". Инцидентът е станал близо до Добой, в централна Босна и Херцеговина, а младият мъж, Мехмед Хасанамиджич, е починал от нараняванията си.

Според наличната информация, той е загинал вчера, когато е навлязъл в маркирано минно поле.

Тръгнал след козите

„Той беше всичко за мен. Работеше, беше трудолюбив. Борихме се заедно за коричка хляб. Той ходеше горе, за да се грижи за козите, които често се скитаха по минните полета. Опитваше се да ги върне обратно. И тогава нещо се пречупи“, каза пред портала Avaz Ферида Хасанамиджич, майката на починалото момче.

Семейството живеело в село Ходжичи, от което бошняците били прогонени по време на войната, но много семейства все пак решили да се завърнат.

Други инциденти с мини в района

Няколко други местни жители също са били убити или сериозно ранени от мини преди това.

Според данни на Центъра за борба с мини на Босна и Херцеговина (MAC), общо 1781 души са били ранени от мини в Босна и Херцеговина от края на войната, от които 624 са загинали.

Загинаха и 53 пиротехници, ангажирани с разчистването на минни полета.

Повече от 800 квадратни километра от Босна и Херцеговина все още са минираирани и се смята, че там има над 170 000 мини. ОЩЕ: 30 години след ужаса: ООН отбелязва Деня за размисъл и възпоменание на геноцида в Сребреница