01 октомври 2025, 13:15 часа 185 прочитания 0 коментара
Вдигат пенсиите на жените във Франция

Премиерът на Франция Себастиен Лекорню увери синдикалните лидери, че “подобрението на пенсията на жените” ще бъде включено в бюджета на социалното осигуряване, който ще бъде обсъден тази есен.

“Някои мерки, произтичащи от “конклава“ за пенсиите, по-специално тази, свързана с подобряването на пенсионното осигуряване на жените, ще бъдат включени в PLFSS за 2026 г.“, пише Себастиен Лекорню в писмо, публикувано от в. “Монд“ и цитирано от АФП и БГНЕС.

Освен това той заявява, че желае „да продължи обмена по въпросите за тежките условия на труд и професионалното износване“, които бяха предмет на разногласия между работодателите и синдикатите по време на “конклава“.

Спасиана Кирилова
