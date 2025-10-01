Вдигат пенсиите на жените във Франция

Премиерът на Франция Себастиен Лекорню увери синдикалните лидери, че “подобрението на пенсията на жените” ще бъде включено в бюджета на социалното осигуряване, който ще бъде обсъден тази есен.

“Някои мерки, произтичащи от “конклава“ за пенсиите, по-специално тази, свързана с подобряването на пенсионното осигуряване на жените, ще бъдат включени в PLFSS за 2026 г.“, пише Себастиен Лекорню в писмо, публикувано от в. “Монд“ и цитирано от АФП и БГНЕС.

Още: Обмислят увеличаване на добавката за починал съпруг

Освен това той заявява, че желае „да продължи обмена по въпросите за тежките условия на труд и професионалното износване“, които бяха предмет на разногласия между работодателите и синдикатите по време на “конклава“.

Още: Важна промяна за пенсиите и вземането им