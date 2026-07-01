Вече е факт: Първи договор за доставка на "Грипен" за Украйна

Първите 16 изтребителя "Грипен" (Gripen) по рамковото споразумение с Швеция ще дойдат още до началото на 2027 година, вече е подписан договор. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски. Той уточни, че изтребителите ще дойдат заедно с допълнително оборудване и ще има пакет за техническа поддръжка.

Според AFP, договорът е на стойност 24,6 милиарда крони (2,53 милиарда долара). Групата Saab посочи, че планира да достави самолети на Шведската администрация за отбранителни материали (FMV) между 2029 и 2030 година, предаде БТА. Но според Зеленски, до началото на следващата година изтребителите идват - те са по-стари (модел C/D), просто Saab ще ги замени в резерва на Швеция по-късно.

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"Това е голям напредък за свободата на Украйна и сигурността на Европа. "Грипен" ще засили способността на Украйна да защитава въздушното си пространство“, заяви от своя страна в профила си в социалната мрежа Х шведският министър на отбраната Пол Йонсон. Той добави, че сключеното споразумение представлява "първа стъпка към амбицията на Украйна в крайна сметка да придобие до 150 изтребителя "Грипен" E/F".

През 2024 г. Швеция сложи на пауза проекта си за изпращане на изтребители "Грипен" в Украйна, след като в крайна сметка беше даден приоритет на доставката на американски изтребители F-16 за украинските ВВС.

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