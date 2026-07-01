Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Вече е факт: Първи договор за доставка на "Грипен" за Украйна

01 юли 2026, 5:54 часа 327 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Вече е факт: Първи договор за доставка на "Грипен" за Украйна

Първите 16 изтребителя "Грипен" (Gripen) по рамковото споразумение с Швеция ще дойдат още до началото на 2027 година, вече е подписан договор. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски. Той уточни, че изтребителите ще дойдат заедно с допълнително оборудване и ще има пакет за техническа поддръжка.

Според AFP, договорът е на стойност 24,6 милиарда крони (2,53 милиарда долара). Групата Saab посочи, че планира да достави самолети на Шведската администрация за отбранителни материали (FMV) между 2029 и 2030 година, предаде БТА. Но според Зеленски, до началото на следващата година изтребителите идват - те са по-стари (модел C/D), просто Saab ще ги замени в резерва на Швеция по-късно.

Още: Изтребители "Грипен" за Украйна с европари: Зеленски и шведският премиер подписаха

"Това е голям напредък за свободата на Украйна и сигурността на Европа. "Грипен" ще засили способността на Украйна да защитава въздушното си пространство“, заяви от своя страна в профила си в социалната мрежа Х шведският министър на отбраната Пол Йонсон. Той добави, че сключеното споразумение представлява "първа стъпка към амбицията на Украйна в крайна сметка да придобие до 150 изтребителя "Грипен" E/F".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

През 2024 г. Швеция сложи на пауза проекта си за изпращане на изтребители "Грипен" в Украйна, след като в крайна сметка беше даден приоритет на доставката на американски изтребители F-16 за украинските ВВС.

Още: След подписите на Швеция и Украйна за 100-150 изтребителя "Грипен": ясно е кога може да има сделка за доставка

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Швеция Gripen Грипен Володимир Зеленски война Украйна украински изтребители
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес