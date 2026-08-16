Заради поскъпването на горивата: Румъния сваля с 20% акциза върху дизела

Румъния временно намалява с 20% акциза върху дизеловото гориво в опит да ограничи поскъпването по бензиностанциите. Решението влиза в сила от днес и ще действа до 31 август, пише БТА.

До мярката се стига на фона на повишаващите се международни котировки на дизела и последвалия ръст на цените за румънските потребители. Ставката на акциза се понижава с 561 леи, или около 107 евро, за 1000 литра гориво. Така размерът му става 2243 леи за 1000 литра, което се равнява на 2655 леи за тон.

Финансовият министър Александру Назаре обясни, че механизмът е създаден, за да позволява на държавата да реагира бързо при резки промени на пазара, вместо да въвежда дългосрочни данъчни облекчения независимо от икономическата ситуация.

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По думите му намалението е временно и е съобразено с настоящите пазарни условия. Целта е да бъде ограничен натискът от високите цени както върху домакинствата, така и върху бизнеса, без да се допуска прекомерно отражение върху държавния бюджет. Необходимостта от намаления акциз ще бъде преразглеждана на всеки две седмици. Това е първият случай, в който румънските власти използват новия механизъм след приемането на съответните законови промени.

Правилата дават възможност при необходимост държавата да намалява акциза върху дизела с между 5 и 25%, като конкретният размер се определя според развитието на цените и ситуацията на пазара.

Предупреждение: Рисковете за финансовата стабилност на Румъния остават високи