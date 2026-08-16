Спорт:

Помните ли хакерската атака срещу НАП: Същото се случи с данъчните във Франция

16 август 2026, 21:00 часа 402 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Помните ли хакерската атака срещу НАП: Същото се случи с данъчните във Франция

Подобно на хакерската атака срещу българската Национална агенция за приходите (НАП) през 2019 г.- информационната система на данъчната администрация на Франция -  Impots.gouv.fr, е станала жертва на компютърен хакерски атака и изтичане на данни в края на юни 2026 г. Съобщението за това дойде през август, като се уточнява, че атаката е позволила „извличане на данни относно физически лица и професионалисти“, съобщи френският вестник Le Monde.

Властите все още не уточняват естеството на данните и броят на засегнатите данъкоплатци.

Изявлението на Министерството на икономиката потвърждава някои от твърденията на хакера, а именно, че той е бил идентифициран през юни от службите на министерството. Министерството обаче не е съобщило за това по това време и, което е по-важно, очевидно не е успяло да открие нарушението на данните.

Хакерската атака срещу НАП

Припомняме, че през юли 2019 г. от НАП изтекоха данните на милиони българи и фирми. След хакерската атака тогавшният премиер Бойко Борисов разпореди проверка на информационните системи на държавните институции. Данъчните потвърдиха, че атаката е успяла заради недобра защита на една от електронните им услуги - за възстановане на ДДС, платено в чужбина.

По-късно за случилото се бяха обвинени собственикът на TAD Group Иван Тодоров, заедно с търговския директор и представител на компанията Георги Янков - в подбудителство към тероризъм по случая с хакерската атака срещу НАП. От прокуратурата тогава уточниха, че досъдебното производство е прехвърлено по компетентност на Специализираната прокуратура, както и че обвиненият като физически извършител на атаката Кристиян Бойков също ще отговаря пред съда за тероризъм - по чл. 108а, ал.1 от Наказателния кодекс. ОЩЕ: НАП: Опитите за хакерски атаки продължават

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Данъчни Франция НАП хакерска атака
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес