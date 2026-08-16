Помните ли хакерската атака срещу НАП: Същото се случи с данъчните във Франция

Подобно на хакерската атака срещу българската Национална агенция за приходите (НАП) през 2019 г.- информационната система на данъчната администрация на Франция - Impots.gouv.fr, е станала жертва на компютърен хакерски атака и изтичане на данни в края на юни 2026 г. Съобщението за това дойде през август, като се уточнява, че атаката е позволила „извличане на данни относно физически лица и професионалисти“, съобщи френският вестник Le Monde.

Властите все още не уточняват естеството на данните и броят на засегнатите данъкоплатци.

Изявлението на Министерството на икономиката потвърждава някои от твърденията на хакера, а именно, че той е бил идентифициран през юни от службите на министерството. Министерството обаче не е съобщило за това по това време и, което е по-важно, очевидно не е успяло да открие нарушението на данните.

Хакерската атака срещу НАП

Припомняме, че през юли 2019 г. от НАП изтекоха данните на милиони българи и фирми. След хакерската атака тогавшният премиер Бойко Борисов разпореди проверка на информационните системи на държавните институции. Данъчните потвърдиха, че атаката е успяла заради недобра защита на една от електронните им услуги - за възстановане на ДДС, платено в чужбина.

По-късно за случилото се бяха обвинени собственикът на TAD Group Иван Тодоров, заедно с търговския директор и представител на компанията Георги Янков - в подбудителство към тероризъм по случая с хакерската атака срещу НАП. От прокуратурата тогава уточниха, че досъдебното производство е прехвърлено по компетентност на Специализираната прокуратура, както и че обвиненият като физически извършител на атаката Кристиян Бойков също ще отговаря пред съда за тероризъм - по чл. 108а, ал.1 от Наказателния кодекс. ОЩЕ: НАП: Опитите за хакерски атаки продължават