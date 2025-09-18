Великобритания обяви кога признава независима Палестина

Великобритания ще признае официално Палестинска държава този уикенд, съобщава "Ройтерс", като цитира "Таймс". "Таймс", без да цитира източниците си, заяви, че Великобритания ще направи съобщение, след като Тръмп приключи посещението си в четвъртък. Британското външно министерство не отговори веднага на искане за коментар. Припомняме, че премиерът Кийр Стармър предупреди през юли, че ще предприеме действията, освен ако Израел не предприеме стъпки за облекчаване на страданията в Газа и не постигне прекратяване на огъня в почти двугодишната си война с Хамас.

Стармър под натиск

Израел твърди, че признаването на палестинска държава, което Франция, Канада и Австралия също заявиха, че ще направят този месец, би било награда за Хамас. През юли Тръмп, който в момента е на безпрецедентно второ държавно посещение във Великобритания, заяви, че няма нищо против Великобритания да предприеме подобен ход, но оттогава САЩ ясно заявиха, че се противопоставят на всякакви подобни действия от страна на европейските си съюзници.

Стармър, който е под натиск от някои в Лейбъристката си партия да заеме по-твърда позиция срещу Израел, заяви, че Великобритания ще признае палестинската държавност на Общото събрание на ООН следващата седмица, освен ако Израел не предприеме съществени стъпки за облекчаване на ситуацията в Газа.

Великобритания отдавна подкрепя политиката на "две държави" за прекратяване на конфликта в региона.

По-рано стана ясно, че Израел не е пуснал двама членове на парламента на Великобритания от Лейбъристката партия. Питър Принсли и Саймън Офер са били част от за окупирания Западен бряг, когато им е отказано влизане в Израел. В съвместно изявление двамата депутати подчертаха, че целта на посещението, организирано от Съвета за арабско-британско разбирателство, е да даде възможност на членовете да "станат свидетели на жизненоважната медицинска и хуманитарна работа на редица организации, включително "Медицинска помощ за палестинци".

Депутатите са подчертали, че са "уважавани медицински специалисти", които са били част от "делегацията, която трябваше да се срещне и с британски дипломати в Йерусалим, както и с палестински и израелски организации за правата на човека". Този случай бележи продължаващото влошаване на отношенията между двете държави.

