Джейк Пол издържа повече срещу Антъни Джошуа, отколкото Кубрат Пулев срещу Гасиев (ВИДЕО)

В ранните часове на днешния 20 декември се проведе дългоочакваната боксова галавечер, на която Джейк Пол се изправи срещу Антъни Джошуа. Сблъсъкът се проведе в Маями, Флорида, като стартира малко след 6:30 ч. българско време. Джошуа доминираше през цялото време, като изпрати Пол в нокдаун в 3-тия и в 5-тия рунд. Всичко приключи в 6-тия рунд, когато британецът нокаутира американеца. В същия рунд, в който преди седмица Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев.

Първите два рунда протекоха идентично

Преди двубоя Джейк Пол имаше само една загуба (12-2, 7 нокаута) и беше наредил шест поредни победи. От своя страна, Антъни Джошуа за пореден път доказа, че е майстор на нокаута (28-4, 25 нокаута). В първите рундове Пол се опитваше да избягва на Джошуа. Американецът успяваше да нанася удари в тялото, след което се отдалечаваше от съперника си. През втория рунд Джошуа вдигна темпото и стана по-агресивен. Успя да вкара няколко удара на Пол, който пресъздаде ситуацията от първия рунд – опит за удар и след това увеличава дистанцията.

Джейк Пол падна в нокдаун в 3-тия и 5-тия рунд

Така се стигна до третия рунд. Джейк Пол вече беше изморен и реши, че тактиката с бягането ще му коства повече от това да се доближи до съперника си и да поеме риск. И това веднага даде резултат, но за Антъни Джошуа, който прати Пол в нокдаун. Доминацията отново беше за британеца, а американският му съперник направо се препъваше по въжетата. В четвъртия рунд Джошуа запази доминацията си, а Пол просто отлагаше неизбежното. В петия рунд, след серия от удари, Джейк Пол бе на колене. Реферът започна да отброява, но американецът се изправи и устоя до края на рунда.

Подобно на Кубрат Пулев, Джейк Пол беше нокаутиран в 6-тия рунд, но издържа 40 секунди повече

Обаче в шестия рунд всичко приключи. Пол изглеждаше изтощен още от самото начало и след нови отчаяни опити да се задържи, падна в трети нокдаун. Американецът се изправи, но Джошуа беше решил, че шоуто приключва. Започна финалното си преследване и след като пресира Джейк Пол в единия от ъглите сложи край на срещата с прав десен удар. Така американецът беше нокаутиран след изтичането на минута и половина от шестия рунд. Подобно на Кубрат Пулев, който бе нокаутиран от Мурат Гасиев в шестия рунд на битката за регулярната световна титла на WBA. Само че Пулев издържа по-малко, отколкото Джейк Пол – той беше нокаутиран в 50-тата секунда на шестия рунд.

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025