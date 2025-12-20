Войната в Украйна:

Джейк Пол издържа повече срещу Антъни Джошуа, отколкото Кубрат Пулев срещу Гасиев (ВИДЕО)

20 декември 2025, 10:24 часа 466 прочитания 0 коментара
Джейк Пол издържа повече срещу Антъни Джошуа, отколкото Кубрат Пулев срещу Гасиев (ВИДЕО)

В ранните часове на днешния 20 декември се проведе дългоочакваната боксова галавечер, на която Джейк Пол се изправи срещу Антъни Джошуа. Сблъсъкът се проведе в Маями, Флорида, като стартира малко след 6:30 ч. българско време. Джошуа доминираше през цялото време, като изпрати Пол в нокдаун в 3-тия и в 5-тия рунд. Всичко приключи в 6-тия рунд, когато британецът нокаутира американеца. В същия рунд, в който преди седмица Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев.

Първите два рунда протекоха идентично

Преди двубоя Джейк Пол имаше само една загуба (12-2, 7 нокаута) и беше наредил шест поредни победи. От своя страна, Антъни Джошуа за пореден път доказа, че е майстор на нокаута (28-4, 25 нокаута). В първите рундове Пол се опитваше да избягва на Джошуа. Американецът успяваше да нанася удари в тялото, след което се отдалечаваше от съперника си. През втория рунд Джошуа вдигна темпото и стана по-агресивен. Успя да вкара няколко удара на Пол, който пресъздаде ситуацията от първия рунд – опит за удар и след това увеличава дистанцията.

Още: Мачът с Гасиев бе грешка: Ули Вегнер предупреди Кобрата и се оказа прав

Джейк Пол срещу Антъни Джошуа

Джейк Пол падна в нокдаун в 3-тия и 5-тия рунд

Така се стигна до третия рунд. Джейк Пол вече беше изморен и реши, че тактиката с бягането ще му коства повече от това да се доближи до съперника си и да поеме риск. И това веднага даде резултат, но за Антъни Джошуа, който прати Пол в нокдаун. Доминацията отново беше за британеца, а американският му съперник направо се препъваше по въжетата. В четвъртия рунд Джошуа запази доминацията си, а Пол просто отлагаше неизбежното. В петия рунд, след серия от удари, Джейк Пол бе на колене. Реферът започна да отброява, но американецът се изправи и устоя до края на рунда.

Още: Разкриха съдийските карти от мача Пулев - Гасиев: Кобрата печели до нокаута

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Джейк Пол срещу Антъни Джошуа

Подобно на Кубрат Пулев, Джейк Пол беше нокаутиран в 6-тия рунд, но издържа 40 секунди повече

Обаче в шестия рунд всичко приключи. Пол изглеждаше изтощен още от самото начало и след нови отчаяни опити да се задържи, падна в трети нокдаун. Американецът се изправи, но Джошуа беше решил, че шоуто приключва. Започна финалното си преследване и след като пресира Джейк Пол в единия от ъглите сложи край на срещата с прав десен удар. Така американецът беше нокаутиран след изтичането на минута и половина от шестия рунд. Подобно на Кубрат Пулев, който бе нокаутиран от Мурат Гасиев в шестия рунд на битката за регулярната световна титла на WBA. Само че Пулев издържа по-малко, отколкото Джейк Пол – той беше нокаутиран в 50-тата секунда на шестия рунд.

Още: Кубрат Пулев отговори на въпрос за бъдещи изяви на професионалния ринг

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Кубрат Пулев Антъни Джошуа Джейк Пол
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес