Великобритания се сбогува с Елизабет II (ВИДЕО)

Днес ковчегът с тялото на кралицата ще бъде транспортиран от Бъкингамския дворец до сградата на парламента, където всички желаещи ще могат да се сбогуват с нея. Погребалната процесия, по време на която крал Чарлз III и членове на кралското семейство ще последват катафалката, ще бъде съпроводена от артилерийски салют и звън на камбаната на часовниковата кула на Елизабет, по-известна като Биг Бен.

Crowds of mourners lined the streets as the late Queen's coffin passed through the gates of Buckingham Palace having travelled through London from RAF Northolt. pic.twitter.com/FOtRS96ucl