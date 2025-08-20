Феновете на Левски не искат да стъпят в Сектор Г - ще останат празни места за битката с АЗ Алкмаар

Феновете на Левски нямат особен интерес към това да се сдобият с билет за Сектор "Г" за предстоящия двубой срещу АЗ Алкмаар на Националния стадион "Васил Левски" в четвъртък вечер. Един ден преди първия мач от плейофите на Лигата на конференциите, привържениците на "сините" са изкупили всички билети за секторите "А" и "В". В продажба обаче остават още около 9000 билета за секторите "Г" и "Б".

Левски няма да играе пред пълен докрай стадион срещу АЗ Алкмаар - Сектор Г остава полупразен

Най-голям брой непродадени билети са за сектор "Г", където остават още около 7000 билета. Около 2000 пропуска пък са непродадените за "Б". Липсата на интерес към местата в "Г" може да се обясни с това, че секторът по традиция се ползва от привърженици на вечния враг ЦСКА. Макар и срещата да е от евротурнирите и "червените" да не участват в нея, феновете на Левски не проявяват особено желание да се настаняват в този сектор.

Още във вторник стана ясно, че на двубоя между Левски и АЗ Алкмаар ще има над 32 000 фенове - толкова билети бяха разпродадени само в първите 3-4 часа. Очаква се тази бройка да нарасне още, но едва ли ще се стигне до запълване на пълния капацитет на стадиона, тъй като остават твърде много свободни места в Сектор "Г", които едва ли ще бъдат изкупени в оставащите малко повече от 24 часа.