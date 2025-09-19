Великобритания си сътрудничи с талибаните за освобождаване на британска възрастна двойка

Афганистанското талибанско правителство освободи британска двойка, задържана почти осем месеца по неразкрити обвинения, съобщава "Ал Джазира".

80-годишният Питър Рейнолдс и 76-годишната му съпруга Барбара бяха освободени от затвора в петък след съдебно заседание и предадени на специалния представител на Обединеното кралство в страната Ричард Линдзи. Мярката беше предприета след преговори, водени от Катар.

Говорителят на Министерството на външните работи Абдул Кахар Балхи заяви в социалните медии, че двойката е била арестувана през февруари за „нарушаване“ на афганистанското законодателство, но не уточни кое законодателство е било нарушено.

Британските власти благодаряха на посредническата страна. „Приветствам освобождаването на Питър и Барбара Рейнолдс от ареста в Афганистан и знам, че тази дългоочаквана новина ще бъде огромно облекчение за тях и семействата им“, каза премиерът Киър Стармър. „Искам да отдам почит на жизненоважната роля, която Катар изигра".

В изявление в петък следобед катарското външно министерство заяви, че двойката е пристигнала в столицата на Катар, Доха, и по-късно ще отпътува за Лондон. То също така изрази благодарност за „плодотворното сътрудничество“ между афганистанските и британските служители. ОЩЕ: Талибаните премахнаха всички книги, написани от жени