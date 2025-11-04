Любопитно:

Нов случай: Мъж заплаши да вземе заложници във влак в Австрия (ВИДЕО)

04 ноември 2025, 14:05 часа 221 прочитания 0 коментара
Австрия предотврати терористична атака, след като латвиец заплаши да вземе заложници. 31-годишният заподозрян е арестуван, след като е отправил заплахи към пътници във влак, пътуващ от Виена до Инсбрук, съобщиха от полицията. Мъжът е арестуван в Австрия. Той е заплашил няколко пътници във влака с насилие и казал, че ще вземе заложници, ако полицията се появи, съобщиха още властите.

ОЩЕ: "Имаше кръв навсякъде": Въоръжена атака във влак за Лондон (ВИДЕО)

Заподозряният е арестуван, когато влакът е спрял на главната гара в Залцбург. Той оказал съпротива, като един полицай е бил ранен по време на ареста.

Видеоклип, споделен в "X" от новинарската агенция NEXTA, показва как мъж е задържан на гарата и отведен от няколко полицаи.

Мотивът за нападението му остава неясен. Разследващите разглеждат няколко възможни сценария, включително психическа нестабилност и потенциални връзки с екстремистки групи.

Инцидентът се случва само два дни, след като мъж във Великобритания рани 11 души при масово нападение с нож във влак. 32-годишният заподозрян е обвинен в 10 опита за убийство. ОЩЕ: Повдигнаха 11 обвинения на нападателя от влака във Великобритания

Виолета Иванова
