Собственикът на Gunvor Group: Сделката ни ще сложи край на руския контрол върху "Лукойл"

Главният изпълнителен директор на Gunvor Group Торбьорн Торнквист каза, че сделката за покупката на чуждестранните активи на "Лукойл" от неговата компания ще осъществи "окончателно разделяне" с руския контрол, но все пак призна, че някои от активите могат да бъдат и препродадени. Той обаче, в интервю за агенция Блумбърг, изключи сценарий, при който някои от активите да бъдат продадени обратно, ако санкциите срещу "Лукойл" бъдат премахнати.

Опасения за руско влияние

Торнквист също така посочи, че компанията му е готова да отговори на всички опасения относно продължаващото руско влияние върху активите, които ще закупи от руската компания "Лукойл".

Миналата седмица "Лукойл" заяви, че е приела предложение от Gunvor Group да купи чуждестранните ѝ активи, които продава, след като САЩ наложиха санкции на втората по големина петролна компания в Русия.

Gunvor Group, която има дългогодишни връзки с руската енергийна индустрия, е започнала разговори с регулаторните органи относно планираната покупка, припомня Блумбърг.

Според Торнквист руският петрол ще продължи да си проправя път към пазара въпреки по-строгите санкции на САЩ. Той посочи, че Москва постоянно е намирала начини да избягва санкциите в миналото и че все повече и повече барели, нарушаващите санкциите, ще намират купувачи с течение на времето.

"В бъдеще ще видите, че все повече и повече санкциониран руски петрол, по един или друг начин, си проправя път към пазара. Винаги се случва по някакъв начин", посочи Торнквист.

Шведският бизнесмен пое компанията Gunvor Group от руския олигарх Генадий Тимченко, когато той влезе под санкции след руското анексиране на Крим през 2014 г.