Крисия за големите промени: Нямам бариери (ВИДЕО)

От талантливото дете, което покори сърцата на милиони с изпълнението си на "Planet of the Children" на "Детската Евровизия" през 2014 г., до самоуверена млада жена с нов музикален стил и визия – Крисия преминава впечатляващ път на израстване. През годините тя се утвърждава не само като певица, но и като артист, който смело експериментира със звучене, външен вид и послания. Нейната трансформация е отражение на личното ѝ и творческо развитие – от детска звезда до модерна изпълнителка с личен почерк.

Вълнуващият път на живота

В скорошно гостуване в подкаста "The Okereke Scene" тя отново говори за промените в живота си - както в кариерата, така и визуално. Крисия обясни, че с годините е напълно нормално да претърпиш различни трансформации в личен и професионален план. Според нея хората винаги ще се изненадват от нейните промени, тъй като младата певица придоби широка популярност в най-ранна детска възраст. Така и остава запомнена - като малката Крисия, като "детето чудо" на българската музикална сцена. "Аз съм показала детето най-много от себе си като човек", сподели тя.

"Тепърва се развивам като по-зрял човек. Годините не могат да ме спрат. Нямам бариери. Никой няма бариери за растежа. Но аз смятам, че е вълнуващо това, защото показва, че не трябва да се затваряме в една хралупа и да си мислим, че всичко остава еднакво завинаги. А по-скоро да показваме, че животът е много гъвкав".

Днес Крисия е сред най-талантливите млади български изпълнители и тепърва ще покорява нови върхове в кариерата си, а промените при нея винаги са за добро, както споделя тя.