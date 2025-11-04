Метъл титаните Disturbed обявиха, че се оттеглят от сцената

Дейвид Дрейман обяви, че неговата група Disturbed ще направи пауза след приключването на турнето "The Sickness" по повод 25-годишнината си. Дрейман написа: "Не съм сигурен кога ще се върнем. Всички се нуждаем от една хубава, дълга почивка. Надявам се да се видим, когато се върнем." Макар и непотвърдено, публикацията на Дрейман подсказва, че паузата ще засегне само турнетата на групата. Тя идва, след като подкрепата на Дрейман за Израел доведе до отмяната на концерта на групата в Белгия в средата на октомври.

Чарлз Спапенс, кмет на Форест – община в Брюксел – даде изявление пред "The Brussels Times" по това време, поемайки отговорността за решението и разкривайки съветите, които е получил от полицията преди концерта. "Моята отговорност и приоритет са безопасността на жителите, съседите, демонстрантите, зрителите и персонала на Forest National", каза той. "Предвид отрицателния съвет на полицията и уникалното местоположение на залата, беше мой дълг да взема това решение."

Преди това той го беше описал като "морален проблем", като миналия месец каза: "Става въпрос за човек, който е подписал бомба, която е била хвърлена върху Газа. Ние не подкрепяме присъствието на този артист, а още по-малко неговата позиция по отношение на Газа".

След отмяната на концерта, Disturbed публикуваха следното изявление в социалните медии: "Музиката е мястото, където всички наши различия избледняват на заден план. Музиката има силата да лекува, да вдъхновява и да обединява хората, а не да ни разделя. Винаги сме държали на това, че на нашите концерти ВСИЧКИ са добре дошли, независимо от вярванията си. Всеки, който идва на концерт на Disturbed, е приет и обичан. Наскърбени сме, че нашите фенове в Белгия няма да могат да споделят това празненство на музиката."

Непрестанна подкрепа за Израел

Това не е първият път, когато подкрепата на Дрейман за Израел му носи критики, въпреки че той изглежда безразличен към негативната реакция. През 2022 г. той удвои подкрепата си и заяви, че "не му пука", ако отблъсква хората с произраелската си позиция.

В миналото той изпя израелския национален химн на един от концертите на Disturbed в Тел Авив и нарече Роджър Уотърс "чудовище" и "антисемит до мозъка на костите си". През 2019 г. Дрейман атакува Уотърс, критикувайки музиканта и неговите "нацистки другари" за призива им към бойкот на Израел.

По същия начин ирландското хип-хоп трио Kneecap също беше критикувано от Дейвид Дрейман, който по-рано тази година заяви, че Том Морело е "срамен" за това, че ги подкрепя. Китаристът на Rage Against The Machine ги описа като "Rage Against The Machine на днешния ден" и ги похвали за това, че "казват истината на властта" с откровената си подкрепа за палестинския народ и критиките си към израелското правителство.

Нещата отново ескалираха, когато Kneecap публикуваха пост в X/Twitter за Дрейман – споделяйки снимка от 2024 г., на която се вижда как певецът подписва артилерийски снаряди, принадлежащи на Израелските отбранителни сили (IDF), с послания като "Fuck Hamas". В описанието триото написа: "Не ни интересува каква религия изповядва някой... или дали изобщо изповядва някаква. Обичаме всички истински копелета. Да се усмихваш и да подписваш бомби, с които се убиват деца и семействата на други хора, те прави истинско копеле. Толкова е просто. Свобода за Палестина."

Драйман отговори бързо на Kneecap, като им каза да се насладят на "петте си минути" под светлината на прожекторите: "Насладете се на петте си минути, господа. Можеше да го направите с изкуството си, но вместо това избрахте да го направите с омраза. Сбогом."

Освиркване на последния концерт на Ози Озбърн

Наскоро, в края на октомври, Дрейман написа в Twitter: "Написах "FUCK HAMAS" на един артилерийски снаряд и бих го направил отново. Без съмнение."

Непрекъснатата подкрепа на Дрейман за Израел му донесе бурни освирквания по време на последния концерт на Ози Озбърн и Black Sabbath, което предизвика следния отговор в социалните медии: "Да, имаше няколко освирквания, когато излязох на сцената, но аз дойдох, за да отдам почит на моите учители, моите идоли, великите Black Sabbath, и нямаше да позволя на няколко идиоти, мразещи евреите, да ме разубедят."

Той продължи: "Всичко това е с цел да подхранват своя наратив, да генерират кликбейт и да подклаждат омразата към евреите. Дори има песен, която се разпространява, в която са добавени подсилени освирквания към изпълнението, само за да се подклади огънят. Жалко... И аз ВСЕ ОЩЕ СЪМ БЕЗУСЛОВНО ЗАСТЪПНИК НА ИЗРАЕЛ. Винаги ще защитавам моя народ и няма да се откажа, да се уплаша или да се срамувам да разтърся масите. Запишете си го и го изпушете."