ВИДЕО: С дронове от дарения от цял свят украинците удариха руски танкове

С даренията са закупени разузнавателни дронове (DJI Mavic 3 Fly More Combo и DJI Matrice M30T), с които руснаците са забелязани навреме от украинците. С помощта на дроновете са подадени точни координати на настъпващите руснаци към украинската артилерия, която си е свършила работата.

До момента, в United24 са събрани дарения на стойност 285 869 186 долара. Посланици на инициативата са редица известни личности, сред които носителят на „Златната топка“ като играч на "Милан" Андрий Шевченко и звездата в тежка категория на професионалния бокс Олександър Усик.

А че украинците вече са майстори в употребата на дронове за военни цели показва и друго видео. На него се вижда как с помощта на дронове-камикадзе е ударен руски танк, скрит в хангар при язовира на Нова Каховка, на източния бряг на река Днепър. Язовирът е ключов за работата на най-голямата АЕЦ в Европа – Запорожката. Наскоро украинският премиер Денис Шмигал коментира, че руснаците нарочно източват язовира и застрашават работата на АЕЦ-а, както и лишават от редовен достъп до питейна вода и вода за напояване 70% от живеещите край долната част на река Днепър.

Ново проучване: Европейците масово вярват в победата на Украйна

A Russian tank hidden in one of the hangars of the Kakhovka hydroelectric power plant was attacked by the FPV with kamikaze drones. pic.twitter.com/wMr8JvoQ4h