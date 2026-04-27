"Видях глупостта и злото": Брижит Макрон станала по-тъжна като първа дама

Времето на Брижит Макрон като първа дама на Франция я е направило по-тъжна и по-цинична, призна тя, пише The Telegraph.

73-годишната бивша учителка по драма заяви, че близо десетилетието, прекарано от съпруга ѝ Еманюел Макрон като френски президент, я е сблъскало с "глупостта" и "злото" в света.

Наскоро Макрон, който се запознава със съпругата си през 1993 г., когато е неин 15-годишен ученик, заяви, че ще се откаже от политиката след изборите догодина.

Още: “Нито елегантни, нито на ниво": Макрон за коментарите на Тръмп за брака му

"Преди имах нормален живот, деца, работа, възходи и падения, като всички останали", призна Брижит Макрон пред "La Tribune Dimanche". "Тези 10 години минаха толкова бързо. Бяха толкова интензивни. Видях тъмнината на света, глупостта, злото", добави тя.

"Понякога ми е трудно да видя синьото небе. Имам моменти на песимизъм, които преди не съм имала", споделя още френската първа дама.

Преди да се срещне с Еманюел Макрон в гимназия "Ла Провидънс" в Амиен, Брижит е била омъжена с 3 деца.

Президентът е готов да продължи напред

Още: Доналд Тръмп унизи Еманюел Макрон с лични подигравки (ВИДЕО)

"Не съм се занимавал с политика преди, няма да се занимавам и след това", обяви френският президент по време на интервю в училище в Кипър миналата седмица.

48-годишният Макрон е работил като инвестиционен банкер преди да стане френски президент през 2017 г.

"Най-трудното нещо след 9 години е, че трябва да се придържаш към това, което си направил добре, но понякога се налага да преразгледаш неща, които си направил зле", добави той.

"Трябва да имаш енергията да ги доведеш докрай. В противен случай ще съжаляваш твърде много", коментира още той.

Атаките срещу Брижит

През целия мандат на Макрон Брижит беше обект на конспиративни теории и фалшиви обвинения, че е транссексуална жена.

По-рано тази година 10 души, включително търговец на произведения на изкуството, учител, компютърен специалист и друг служител, бяха осъдени за кибертормоз, което доведе до влошаване на физическото и психическото здраве на първата дама.

Миналата година определени кадри станаха изключително популярни онлайн - на тях Брижит Макрон беше уловена да блъска съпруга си в лицето, когато вратите на президентския им самолет се отвориха по време на посещение във Виетнам.

Френският президент и неговите помощници отрекоха да има проблем с вътрешен спор и нарекоха инцидента безобидна свада.

"Всъщност се шегуваме с жена ми и съм изненадан от това", коментира Макрон пред репортери в Ханой.