Владимир Владимирович, изтеглете войници от Херсон и Запорожие и ги пратете в Курск: Дийпфейк ВИДЕО според доказан анализатор

"Уважаеми Владимир Владимирович – от името на жителите на Курск се обръщам към Вас с молба да изтеглите подразделения от Запорожка и Херсонска област и да ги пратите в Курск, за защита на нашата родина". Видео с тези думи, изречени от временно изпълняващия длъжността на губернатор на Курска област Алексей Смирнов, циркулира в социалните мрежи: Да пожертваме територии: В Русия се промъкват такива мисли (ОБЗОР - ВИДЕО).

Интересното е, че един от доказаните проукраински профили в "Х" категорично посочва, че това видео е дийпфейк. Става въпрос за профил, който се занимава изключително и само с геолокализация на видеа и снимки, с цел ясно изясняване къде точно е заснето нещо – той често е цитиран в анализите на Института за изучаване на войната (ISW).

В този случай няма как да се посочи къде е заснето "обръщението" на Смирнов към Путин – но то е споделено от друг профил в "Х", претендиращ да е към мрежата OSINT. OSINT означава Open source intelligence т.е. на база данни от публични източници се правят определени твърдения. Мрежата OSINT не е регистрирана някъде платформа, със служители на трудов или граждански договор.

