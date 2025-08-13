Евакуираха град на Пелопонес: Гърция също гори

Гръцките власти разпоредиха евакуацията на малкия град Като Ахея на полуостров Пелопонес, тъй като големият горски пожар, който избухна вчера около обяд в област Ахея, продължава да се разпространява бързо, подхранван от силни ветрове, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“, цитиран от БТА. Малко след 21:00 часа снощи жителите на градчето бяха инструктирани да напуснат домовете си и да се отправят към Пиргос. Като Ахея се намира на около 15 километра югозападно от гръцкия пристанищен град Патра и има население от около 8100 души.

Полицейски сили са разположени, за да съдействат за евакуацията, тъй като пламъците напредват към града. Местният здравен център също е евакуиран.

Освен Като Ахея, още десетки села в района вече са евакуирани, подчертава изданието.

Фронт от 20 километра на Закинтос

Пожари има и на остров Закинтос, където се твърди, че фронтът на пожара е дълъг 20 километра, съобщи новинарският канал ЕРТ.

Според пожарната служба на Гърция, общо 152 пожара са избухнали в цялата страна през последните 48 часа. Около 4900 пожарникари са в действие, пише „Катимерини“.

До падането на нощта са били разположени и 62 противопожарни хеликоптера и самолета. Поради многобройните пожари Гърция вече поиска четири самолета чрез Механизма за гражданска защита на ЕС.

Заседнали в Лимания

Ситуацията на остров Хиос също е драматична, като жителите на село Лимния в западната част на острова търсят помощ в социалната мрежа Екс, съобщава ДПА.

„Заседнали сме в Лимния, трябва бързо да дойдат лодки, тук има деца и възрастни хора“, написа един потребител, цитиран от агенцията.

Гръцкото министерство на гражданската защита призовава за повишено внимание и съветва да не се палят огньове. За около една трета от страната министерството е въвело второто най-високо ниво на тревога за днес поради високия риск от пожари.

Засегнатите райони включват почти целия полуостров Пелопонес, северозападното крайбрежие на страната, островите Лесбос и Самос, както и полуостров Халкидики и североизточна Гърция.

Очаква се силните ветрове да продължат локално през следващите дни, което значително затруднява работата на пожарникарите и допълнително разпалва пламъците.