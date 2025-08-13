Да се притесняваме ли от ръста на болните от COVID-19? Доц. Кунчев обясни

Това, че една седмица се сравнява с предишната и има някакъв ръст, не дава пълната картина. Да, има леко увеличена заболеваемост, но реално има десетократно намаление спрямо този период с миналата година. Така че не бива да се притесняваме. Това заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в ефира на Нова телевизия относно ръст на заразените с COVID-19 през последните дни.

Как протича заболяването?

По думите му ситуацията ще продължи да се променя, и рано или късно вероятно ще видим вариант, който крие повече потенциална опасност за епидемично разпространение.

"Това обаче е нашата работа, да следим къде какво се случва. Колегите вече имам чувството, че се затрудняват със създаването и намирането на все нови имена", добави той.

Начинът на протичане на COVID-19 в момента не притеснява главния държавен здравен инспектор. Защото той не предизвиква тежко заболяване и много рядко човек стига до лекар на базата на тези симптоми, които има. За два-три дни болният може да се самоизлекува. "Важно е да успяваме да поддържаме течностите и електролитите в организма. Имунитетът се пази и с една здрава и стабилна белтъчна храна. Може и баничка, но рядко", каза още доц. Кунчев.