Тим от САЩ се огледа в звезда на Левски, „сините“ искат 1,5 милиона долара за крилото

Отбор от САЩ проявява сериозен интерес към един от водещите футболисти на Левски. Става въпрос за 22-годишния флангови играч на „сините“ Марин Петков. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Името на тима, който иска национала на България не се споменава, но най-вероятно той се състезава в Мейджър Лийг Сокър. Очаква се в следващите дни американците да изпратят официално запитване за Марин Петков.

Трансферът на Марин Петков в полския Ракув пропадна

Наскоро се заговори, че Марин Петков е много близо до преминаване в полския Ракув, където работи бившият спортен директор на Ботев Пловдив – Артур Платек. Сделката обаче се провали, тъй като ръководството на Левски поиска да задържи крилото за мачовете с Брага от втория квалификационен кръг на Лига Европа, а това не се хареса на шефовете на поляците. Освен от тима от САЩ, интерес към българския национал има от още няколко клуба, между които и такива от Русия и Турция.

Крилото се представя отлично от началото на сезона

Марин Петков се представя страхотно от началото на сезона. 21-годишният футболист има на сметката си осем мача във всички турнири. В тях той се е отличил с три попадения, а също така е направил и една асистенция. Крилото има договор с Левски до лятото на 2027-ма. Според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената на Марин Петков е 3 милиона евро.

