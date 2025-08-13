"Путин помоли за срещата в Аляска": Говорителката на Тръмп го обяви официално (ВИДЕО)

Тази среща се провежда, защото Путин поиска от Тръмп да се срещнат в Аляска. Това заяви говорителката на американския президент Доналд Тръмп Карълайн Левит. "Обсъждаха се много места, но разбира се, Аляска е щат в рамките на Съединените американски щати, така че президентът е много поласкан", каза Ливит и добави: "Това е упражнение за изслушване от президента". Тя съобщи и че Тръмп ще се срещне на четири очи с Путин по време на разговорите, а в бъдеще той може да посети и Русия. "Може би има планове в бъдеще да пътува до Русия", каза Ливит.

Преди срещата в Аляска

Тръмп планира да се срещне с европейските лидери на виртуална среща в сряда, организирана от Германия, за да може президентът да получи тяхната гледна точка преди срещата в петък с руския диктатор. В разговора ще се включи и украинският президент Володимир Зеленски.

Не се очаква Зеленски да бъде в Аляска за срещата на върха, така че всяка потенциална тристранна среща засега е изключена от обсъждането.

Преди да се върне в Белия дом, Тръмп казваше, че може да спре войната в Украйна за 24 часа, но амбициите му бяха попарени от провала на три цикъла преговори между Киев и Москва, проведени в Турция.

Зеленски заяви, че Русия не се готви за край на войната, а за нова офанзива в Украйна. Той определи срещата на Тръмп с Путин като лична победа за руския лидер и изключи всякакво изтегляне от Източна Украйна в рамките на споразумение за мир.

Москва иска Киев да й отстъпи четири частично окупирани области, в допълнение на анексирания Крим през 2014 г. и да се откаже от всякакви амбиции за присъединяване към НАТО. Украйна смята тези искания за неприемливи и иска руските сили да се изтеглят от нейната територия, както и да получи западни гаранции за сигурността си, сред които разполагане на европейски контингент на украинска територия и продължаване на западните оръжейни доставки за Украйна.