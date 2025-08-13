Войната в Украйна:

Пожарите са активирали бомби от Втората световна война в Албания (ВИДЕО)

13 август 2025, 09:32 часа 194 прочитания 0 коментара
Пожарната обстановка в албанското село Лекел в Южна Албания се влошава. Още две бомби от Втората световна война са експлодирали, съобщи македонската медия "Вечер". Причината за активирането им са високите температури, причинени от пламъците. Пожарът в района на селото е избухнал вчера следобед, като е причинил големи материални щети. Огънят е обхванал няколко хектара гори и посеви, а няколко къщио, три хамбара и три глави добитък са изгорели, съобщи порталът „Газета Експрес“.

Вековна църква е унищожена

Сред силно повредените сгради е православната църква „Свети Илия“, обявена за паметник на културата от втора категория. Църквата, построена около 1800 г. от Танас Вая, бивш командир на Алия паша от Тепелена, е напълно унищожена при пожара.

Полицията е поискала незабавна евакуация на населението от селата Лекел и Хормова поради бързото разпространение на пожара. Хеликоптер от Словакия също участва в гасенето на пожара в тази част на Албания.

На територията на страната горят и редица други пожари. Един от тях е този в Грамиш, където ситуацията също е сериозна. ОЩЕ: Продължава борбата с пожарите в страната

Болница в Албания премахва кислородните бутилки

Междувременно албанският град Делвина в извънредна ситуация от пожара, болницата премахва кислородните бутилки, за да избегне експлозии, допълва албансата телевизия Top Channel.

Балканите горят

В Черна гора е обявена червена тревога, а силни ветрове затрудняват потушаването на пожарите, предава албанския Top Channel. Косово също е изправено пред трудна ситуация, като властите съобщават за десетки активни пожари. Най-тежко е положението в Митровица, където също са изгорели няколко къщи. Министерството на здравеопазването в Косово препоръча на публичните и частните институции да въведат мерки за защита на работниците от екстремни горещини. Противопожарните операции в Северна Македония продължават. Според Центъра за управление на кризи в страната има 3 пожара, 2 от които са активни, а 1 е овладян. Междувременно в цялата страна продължава извънредно положение, за да се улесни управлението на пожарите. ОЩЕ: И в Албания пожарите взеха жертва

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
