Пожарите са активирали бомби от Втората световна война в Албания (ВИДЕО)

Пожарната обстановка в албанското село Лекел в Южна Албания се влошава. Още две бомби от Втората световна война са експлодирали, съобщи македонската медия "Вечер". Причината за активирането им са високите температури, причинени от пламъците. Пожарът в района на селото е избухнал вчера следобед, като е причинил големи материални щети. Огънят е обхванал няколко хектара гори и посеви, а няколко къщио, три хамбара и три глави добитък са изгорели, съобщи порталът „Газета Експрес“.

Вековна църква е унищожена

Сред силно повредените сгради е православната църква „Свети Илия“, обявена за паметник на културата от втора категория. Църквата, построена около 1800 г. от Танас Вая, бивш командир на Алия паша от Тепелена, е напълно унищожена при пожара.

Полицията е поискала незабавна евакуация на населението от селата Лекел и Хормова поради бързото разпространение на пожара. Хеликоптер от Словакия също участва в гасенето на пожара в тази част на Албания.

На територията на страната горят и редица други пожари. Един от тях е този в Грамиш, където ситуацията също е сериозна. ОЩЕ: Продължава борбата с пожарите в страната

The situation in Gramsh, Albania, is serious.



Massive wildfires across Albania have destroyed villages in Gramsh, killing 1 person and forcing mass evacuations. 19 fires remain active, with firefighting aircraft from the Czech Republic, Slovakia, UAE, and Greece. pic.twitter.com/Y3aTV5wgHi — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 12, 2025

Болница в Албания премахва кислородните бутилки

Междувременно албанският град Делвина в извънредна ситуация от пожара, болницата премахва кислородните бутилки, за да избегне експлозии, допълва албансата телевизия Top Channel.

Delvina in flames. We pray for the lives of everyone at risk — for their homes, their safety, their families. And for all those who are risking their lives on the front lines, doing their duty. Thank you to everyone fighting the fires this August🙏 pic.twitter.com/147UfjwPPB — Rudina Xhunga (@RudinaXhunga) August 12, 2025

Балканите горят

В Черна гора е обявена червена тревога, а силни ветрове затрудняват потушаването на пожарите, предава албанския Top Channel. Косово също е изправено пред трудна ситуация, като властите съобщават за десетки активни пожари. Най-тежко е положението в Митровица, където също са изгорели няколко къщи. Министерството на здравеопазването в Косово препоръча на публичните и частните институции да въведат мерки за защита на работниците от екстремни горещини. Противопожарните операции в Северна Македония продължават. Според Центъра за управление на кризи в страната има 3 пожара, 2 от които са активни, а 1 е овладян. Междувременно в цялата страна продължава извънредно положение, за да се улесни управлението на пожарите. ОЩЕ: И в Албания пожарите взеха жертва