Военни експерти: Русия е загубила най-малко 5010 единици тежко оборудване от началото на войната

Oryx са независими военни анализатори, занимаващи се с разследвания на военни конфликти и изучаващи неясни моменти от световната военна история. Те актуализират постоянно данните в своя списък с унищожена военна техника (превозни средства и оборудване) като отбелязват, че в него са включени само тези от тях, за които има налични снимки или видеозаписи. Следователно количеството унищожено оборудване е значително по-голямо от регистрираното в списъка, още повече, че по-малкото въоръжение и дроновете, използвани като безпилотна примамка, не попадат в този списък. Анализаторите посочват, че са положени максимални усилия да се избегнат дублиращи се записи като освен това когато произходът на дадена част от оборудването не може да бъде установен, тя не се включва в списъка.

#UkraineWar: #Russia is now visually confirmed to have lost 5000 vehicles and other pieces of heavy equipment since it began its invasion of #Ukraine on February 24.



Full list: https://t.co/QR37xcY8mq pic.twitter.com/AYIhvgs5nc