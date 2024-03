Военният лидер на НАТО пристигна в Киев и отправи послание към Путин

Бауер произнесе реч на Киевския форум за сигурност, в която заяви, че посещението му "е свидетелство за това, че НАТО и Украйна са по-близки от всякога".

"Шведското знаме няма да бъде единственото синьо-жълто знаме в централата на НАТО", заяви Бауер, правейки препратка с цветовете на украинския флаг, които са същите, но не даде подробности кога се очаква това да се случи.

Украйна подаде заявление за ускорено присъединяване към НАТО през септември 2022 г., след като Русия заяви, че незаконно е анексирала четири украински региона. Перспективите на Киев да се присъедини към Алианса, докато тече пълномащабна война, остават малки.

"Войната на Русия срещу Украйна никога не е била свързана с някаква реална заплаха за сигурността, идваща от страна на Украйна или НАТО. Тази война е за това, че президентът (Владимир) Путин се страхува от нещо много по-мощно от всяко физическо оръжие на земята: демокрацията", каза Бауер, цитиран от Kyiv Independent.

Time in #Ukraine is not measured in days, weeks or months.



It is measured in human lives.



In Allied Nations, a week is a week.



In Ukraine, a week is a mother…father… child… friend… lover… lost forever.



Read my speech @ksfopenukraine

👇https://t.co/Vt7EjooPn4 pic.twitter.com/UeAmtwEmGX