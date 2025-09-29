Военното престъпление в Буча: Обявени са имената на 13 руски офицери, носещи отговорност

Имената на още 13 руски офицери, които са замесени в зверствата в украинското градче Буча, бяха оповестени от британската медия The Sunday Times. Имената излизат след мащабно разследване на изданието, в което са участвали адвокати, следователи, ползвана е публична информация, а украинските служби за сигурност също са потвърдили данните. Освен офицерите, над 80 руски войници са отговорни за кървавата драма в малкото градче, намиращо се недалеч от Киев.

Още: Ужасът в Буча: Появиха се кадри от екзекуция на украинец и грабежи на руската армия (ВИДЕО 18+)

Кои са руските командири, пряко отговорни за кървавата баня в Буча? "Отличават се" генерал-полковник Александър Чайко, генерал-полковник Валери Солодчук, генерал-полковник Александър Санчик; генерал-майор Сергей Чубарикин; генерал-майор Владимир Селиверстов; генерал-майор Вадим Панков; полковник Азатбек Омурбеков; полковник Юрий Медведев. Под тяхно командване са били около 80 войници, заподозрени в масови убийства. Имената на много от извършителите остават неизвестни.

⚡ Journalists identified 13 Russian officers responsible for war crimes in Bucha



The Sunday Times, together with independent lawyers and investigators using open sources, established the identities of 13 commanders involved in atrocities against civilians. Ukraine’s security… pic.twitter.com/d1nEUZGnNW — NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2025

В началото на 2022 година, Буча попадна под руска окупация в продължение на 29 дни. Градчето бързо беше върнато от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), но след освобождението там бяха открити телата на около 500 цивилни, като десетки хора все още се водят за изчезнали. Над 100 тела бяха намерени погребани в масов гроб пред местна православна църква. Правозащитни организации определиха действията на руски войници в Буча като етническо прочистване и престъпление срещу човечеството. Кремъл отвръща по следния начин - или твърди, че нападението е извършено от британски специални части, или обвинява Киев в инсценировка на военно престъпление, за да бъде опетнена репутацията на руската армия.

Още: Разплата: Взривиха руски военни, убивали цивилни в Буча (ВИДЕО)

Източник: The Sunday Times