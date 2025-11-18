Войници се крият по 60-165 дни в дупки и пълзят по 5 км, за да бъдат превързани: До какво доведоха дроновете

Дроновете във войната между Русия и Украйна на практика направиха окопите безсмислени и неизползваеми. Вместо плътните линии на окопите сега на фронта има широка "сива зона", достигаща до около 20 километра, където действат дронове. Украинските офицери наричат ​​случващото се "война на дронове срещу дронове". Постоянното въздушно наблюдение означава, че всяко засечено подразделение незабавно попада под обстрел от всички налични оръжия, което прави задържането на позиции изключително трудно.

Дронове във въздуха, дронове в засада - никой не може да премине незабелязано

Небето над бойните полета сега е почерняло от дронове. Някои носят камери и термични детектори, други са оборудвани с бомби и оръжия. Някои лежат неподвижно на земята в засада край пътеки и пътища, докато не бъдат активирани от преминаващ войник или превозно средство. В същото време други дронове се опитват да ги блокират и едновременно с това ловуват пилотите на дронове, скрили се на десетки километри от фронта.

Още: "Птиците на Мадяр" кълват безспир: Украйна потвърди ударите по два ТЕЦ-а в окупираните земи (ВИДЕО)

Дроновете играят ключова роля в боевете още от първите дни на войната, когато Украйна постигна огромни успехи с турските "Байрактар"-и срещу руските бронирани колони. Въпреки това, както Украйна, така и Русия първоначално се готвеха да водят класическа война с механизирани колони, артилерийски обстрели и отбранителни окопи, пише Politico.

През 2023-2024 г. обаче войната се промени и окопите започнаха да изчезват, казва Иван Секач, говорител на 110-та отделна механизирана бригада на украинската армия, която се сражава в източната Днепропетровска област.

Украинците направиха първите стъпки, руснаците ги последваха и наваксаха

Причината - украинците бяха принудени да компенсират недостига на 155-милиметрови артилерийски боеприпаси и започнаха да разчитат на дронове, за да противостоят на превъзхождащата ги по численост и въоръжение руска армия. Така вместо дълги линии от окопи, познати ни още от времето на Първата световна война, украинците създадоха опорни пунктове и наблюдателни постове, за да дебнат и неутрализират руските части. В отговор руснаците бяха принудени да намалят размера на своите щурмови части, защото украинските дронове се оказаха способни да локализират и унищожават по-големи струпвания на войски - сега руските командири изпращат малки групи в атака, за да могат да се прокраднат през дроновете и да се закрепят на нови позиции. По-малките групи са по-трудни за забелязване от украинските оператори на дронове, особено по време на мъгла или дъжд.

Още: За 2,50 долара на човек: Русия докарва 12 000 севернокорейци да сглобяват дронове "Шахед"

Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

"Сивата зона" - място, в което няма къде да се скриеш

"В резултат на това получихме дълбока сива зона, където руснаците се инфилтрират зад украинските позиции и се крият там, лека полека увеличавайки броя си, ако не бъдат забелязани и унищожени", казва Секач.

Целта на руснаците е да направят тази "сива зона" много широка - гола пустош, в която всичко е разрушено и няма къде да се скриеш. Това ще създаде условия за руснаците да настъпват.

Най-забележимата последица от масовото използване на дроновете стана нарушената логистика. Ротациите на военни и доставките на муниции и провизии са практически парализирани: техниката може да достигне само в рамките на 5-6 километра, след което войниците трябва да изминават останалата част от пътя пеша, криейки се от FPV дроновете. Това се отразява на психологическото им състояние, а пехотинците, които са стояли в скривалища с месеци, губят желание да се връщат в същите райони.

Още: "Това е много лош рекорд": Колко украинци са избягали от армията. Самоотлъчки и дезертьорство

Евакуацията на ранените е един от най-големите проблеми

Положението с ранените е особено тревожно, тъй като става изключително трудно те да бъдат евакуирани. Медицинските центрове се преместват по-далеч от линията на съприкосновение поради риска от удари. Всичко това удължава времето за евакуация или я прави невъзможна.

"Сега един ранен войник често трябва да ходи, да бъде носен или дори да пълзи до 5 километра от позицията си, докато не го вземе бронирано евакуационно превозно средство", казва украински военен. "След това евакуационното превозно средство трябва да премине през рояци руски дронове, които могат да достигнат до 20-40 километра от фронтовите позиции."

Бойните медици все по-често използват телемедицина: войниците получават инструкции чрез видеозаписи от дронове как да поставят турникети и да оказват първа помощ, но това, разбира се, не е достатъчно.

Още: Пропаганда и факти: законите за военна служба в Русия и Украйна

Именно заради опасността от дронове командирите принуждават войниците да прекарват седмици на фронта – наричан още нулева линия – без ротация. А това се отразява пагубно на бойния дух.

"Пехотинец, който веднъж е прекарал в бездействие в дупка в продължение на 60 до 165 дни, няма да иска да се върне там отново", казва Микола Белесков, научен сътрудник в Украинския национален институт за стратегически изследвания и старши анализатор в Центъра "Върни се жив".