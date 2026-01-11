Движението по пътя София – Самоков в района на ВЕЦ "Пасарел" временно се осъществява двупосочно в една лента

Движението по път II-82 София – Самоков в района на ВЕЦ "Пасарел" временно се осъществява двупосочно в една лента, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Това са налага поради паднала скална маса.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Настилките на републиканските пътища се обработват от 468 снегопочистващи машини. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия и обстановката е спокойна, работата по третиране продължава, съобщиха от Агенция "Пътна инфраскруктура". Слаб снеговалеж в момента има в осем области, като дейностите по участъците продължават, за да се гарантира безопасно пътуване.

Оранжев код за четири области в страната и жълт код за 19 области са обявени от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днешния ден.