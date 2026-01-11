Алекс Николов критикува италианския си клуб: Лубе излъга за случая с Пория

Любопитно:

11 януари 2026, 14:00 часа 645 прочитания

Голямата волейболна звезда на България Александър Николов публично критикува италианския си клуб Лубе Чивитанова за позицията за раздялата с иранеца Пория Хосейн. Според Алекс, клубът е изкривил фактите около неговото напускане, тъй като всички в отбора са били наясно, че той ще си тръгне, а не е било внезапно решение, каквато бе версията на Лубе. 

Алекс Николов не остана доволен от позиция на Лубе Чивитанова

Попитан по време на живо предаване в Twitch, Николов заяви: "Ще ви кажа само едно нещо: Лубе се държа лошо, защото излъгаха. Не се получи така, както казаха. Всички знаеха, че той (Пория) ще си тръгне; той го беше поискал и всичко беше направено както трябва. Но Лубе искаше да го представи като проблем, както не беше."

Александър Николов

Критики към Алекс в Италия

Николов добави още: "Не съм доволен от това как Лубе се справи със ситуацията". А думите на Николов може да бъдат възприети като уронване на престижа на клуба, като критики към него не закъсняха от главния редактор на най-големия волейболен сайт в Италия - Лука Муцоли от volleyball.it:

"Думите му, изречени на живо и бързо споделени в социалните мрежи, със сигурност не помагат на настроението около отбора на Чивитанова в решаващ етап от сезона, особено след като клубът работи по привличането на брата на Алекс, разпределителя Симеон Николов, за следващия сезон."

Стефан Йорданов
