Поледици и сняг в Русе: Населени места без ток, обявяват неучебен ден заради студа (ВИДЕА+СНИМКИ)

Пътищата в Русенско са проходими при зимни условия, а в две населени места в региона има проблеми с електрозахранването - село Ряхово и град Сливо поле, заяви областният управител на Русе Драгомир Драганов, цитиран от БТА. Русе е сред четирите области в страната с обявен оранжев код за сняг, поледици и силен вятър. Пътищата в областта се почистват и обработват срещу заледяване от 23 машини.

Движението по главния път между Русе и Бяла е било временно ограничено след полунощ за камиони над 12 тона поради снегопочистване. Трафикът се е регулирал от пътна полиция. Областната администрация обясни, че граничният преход Дунав мост при Русе - Гюргево също е напълно проходим и няма затруднения при преминаването му, независимо от снеговалежа и извършвания основен ремонт на българския участък на съоръжението.

Драгомир Драганов апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.

В Русе общинският автотранспорт работи с малко закъснение, като има частични затруднения по четири линии. Линия 11 се движи само по бул. "Гоце Делчев" и не обслужва ул. "Мальовица". Линия 15 стига до първото обръщало в кв. "Кулата". Линия 16 отива само до "Метро". Линия 10 стига до "Касева чешма" и не отива до Прелеза. Подаден е сигнал за паднал клон на ул. "Цар Освободител", който се обработва.

Неучебен ден заради ниски температури

12 януари ще бъде неучебен ден за община Русе. Това съобщи в социалните мрежи кметът на Русе Пенчо Милков. Тази мярка е взета заради прогнозираните екстремни температури (до -14°C) и обявения жълт код, като се отнася за всички училища на територията на общината. Има рисковете от измръзване, заледявания и опасни ледени висулки при придвижването до училищата.

В понеделник също всички общински паркинги ще бъдат безплатни, за да се улесни работата на разчистващата техника.

Всички служби работят денонощно. Десетки снегорини на „Еко Русе Груп“, „Пътинженеринг“, „Берус“ и техника на ОП „Паркстрой“ са на терен. Почистват се приоритетно подходите към болници, Спешна помощ, спирките на градския транспорт и главните индустриални артерии.

Метеорологичните условия остават тежки. Очаква се силен вятър и допълнително понижение на температурите във вторник сутрин. Властите призовават гражданите да ограничат излизанията на децата навън и да бъдат изключително внимателни при придвижване в близост до сгради и дървета.

