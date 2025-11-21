Студио Actualno:

Втора катастрофа с товарен влак в Русия за седмицата (ВИДЕО и СНИМКИ)

21 ноември 2025, 10:31 часа 313 прочитания 0 коментара
Втора катастрофа с товарен влак в Русия за седмицата (ВИДЕО и СНИМКИ)

Приблизително 150 метра железопътни линии бяха унищожени в Иркутска област, след като локомотив и девет вагона за въглища дерайлираха, съобщи Източносибирската руска транспортна прокуратура. Инцидентът е станал на участъка Алзамай-Облепиха от Източносибирската железница в Тайшетски район на Иркутска област. Няма пострадали, съобщава прокуратурата.

Движението на влаковете е напълно преустановено и се извършват възстановителни работи.

Още: В Русия: Вагони-цистерни с газ дерайлираха и горят зловещо (ВИДЕО)*

Разследващите са образували наказателно дело по алинея 1 от член 263 от Руския наказателен кодекс (нарушение на правилата за безопасност при движение и експлоатация на железопътния транспорт, довело до големи щети поради небрежност).

"Предварителната причина за инцидента е изоставяне на предмет върху релсите от работници, извършващи поддръжка. Щетите възлизат на над 1 милион рубли", съобщи Източният междурегионален следствен комитет на Руската федерация.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Взривен руски влак в окупираната част на Украйна: ГУР се прояви (СНИМКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Русия Сибир влакова катастрофа дерайлирал влак
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес