Втора катастрофа с товарен влак в Русия за седмицата (ВИДЕО и СНИМКИ)

Приблизително 150 метра железопътни линии бяха унищожени в Иркутска област, след като локомотив и девет вагона за въглища дерайлираха, съобщи Източносибирската руска транспортна прокуратура. Инцидентът е станал на участъка Алзамай-Облепиха от Източносибирската железница в Тайшетски район на Иркутска област. Няма пострадали, съобщава прокуратурата.

Движението на влаковете е напълно преустановено и се извършват възстановителни работи.

Още: В Русия: Вагони-цистерни с газ дерайлираха и горят зловещо (ВИДЕО)*

Разследващите са образували наказателно дело по алинея 1 от член 263 от Руския наказателен кодекс (нарушение на правилата за безопасност при движение и експлоатация на железопътния транспорт, довело до големи щети поради небрежност).

"Предварителната причина за инцидента е изоставяне на предмет върху релсите от работници, извършващи поддръжка. Щетите възлизат на над 1 милион рубли", съобщи Източният междурегионален следствен комитет на Руската федерация.

Още: Взривен руски влак в окупираната част на Украйна: ГУР се прояви (СНИМКА)