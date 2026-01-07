Любопитно:

Протестиращите гръцки фермери готвят нови блокади на пътища и гранични пунктове

Протестиращите гръцки фермери заявяват намерение да организират 48-часова блокада на ключови пътни артерии в страната и на гранични пунктове, включително с Република България, на 8 и 9 януари 2026 г., четвъртък и петък. Това съобщи Министерството на външните работи на сайта си. Заявените намерения за блокади могат да предизвикат затруднения на трафика по граничните контролно-пропускателни пунктове с България.

За ГКПП „Кулата - Промахон“ има заявено намерение за опит за 48-часова блокада на пункта за товарни автомобили, считано от 12:00 ч. на 08.01.2026 г.

За ГКПП „Капитан Петко войвода - Орменион“ земеделски производители от района на Северен Еврос планират в 8:00 ч. на 08.01.2026 г. опит за 48-часова блокада на пункта за всички моторни превозни средства.

За ГКПП „Илинден - Ексохи“ се обсъжда се въвеждане на блокада за тежкотоварни автомобили, считано от 19:00 ч. на 08.01.2026 г. за 48 часа.

Дали ще се пристъпи към заявените действия ще се реши от национална среща на протестиращите гръцки фермери, уточняват от МВнР. Поради това се очаква на 8 и 9 януари т.г. движението по пътищата в Гърция да бъде силно затруднено на територията на цялата страна.

МВнР препоръчва на българските граждани, планиращи пътуване в Гърция на посочените дати, да преценят внимателно необходимостта от неговото предприемане и да спазват стриктно указанията на гръцката полиция, касаещи всички аспекти на движението по пътищата на територията на страната.

Българското външно министерство изпрати по-рано днес официална дипломатическа нота до Република Гърция във връзка със затварянето на ключови пътни артерии и гранични преходи по време на протестните действия на гръцките фермери. В нотата е подчертано, че продължителното блокиране на пътища и гранични преходи е довело до сериозни икономически затруднения за български транспортни компании, износители и граждани, както и до нарушаване на свободното движение на хора и стоки, гарантирано от правото на Европейския съюз.

Гръцките фермери започнаха блокада на граничните преходи с България в края на ноември м.г. заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии. Получих уверение от премиера Кириакос Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни, каза след разговор с гръцкия премиер вчера министър-председателят в оставка Росен Желязков.

