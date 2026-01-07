Радар за икономика: Най-важните новини на 7 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 7 януари 2026 г.

Chevron и Quantum влизат в битката за активите на "Лукойл"

Нови кандидати за международните активи на "Лукойл", между които е и българската рафинерия. Американската енергийна корпорация "Шеврон" и частният инвестиционен фонд Quantum Capital Group са подали съвместна оферта за покупка на международните активи на санкционираната руска компания. При успешно приключване на сделката двете компании възнамеряват да си разделят придобитите активи. Според източници, запознати с преговорите, самият "Лукойл" оценява международното си портфолио на около 22 млрд. долара.

Още: Chevron и Quantum влизат в битката за активите на "Лукойл"

Рязка промяна в цената на петрола след изявление на Тръмп

А петролът отново поевтинява, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Венецуела ще достави на Съединените щати между 30 и 50 милиона барела петрол, който досега е бил обект на санкции, предаде Ройтерс. "Този петрол ще бъде продаден на пазарна цена, а средствата ще бъдат под мой контрол като президент на Съединените американски щати, за да се гарантира, че ще бъдат използвани в полза на народа на Венецуела и на САЩ“, написа Тръмп в социалните мрежи .Рязка промяна в цената на петрола след изявление на Тръмп

Неочакван завой в курса на еврото

А новата ни валута еврото отново падна под нивото от 1,17 към щатския долар. Промяната в курса на еврото от началото на седмицата се дължи най-вече на засилването на американската след атаката на САЩ във Венецуела. От 1 януари вече и България е член на общия европейски валутен съюз. Неочакван завой в курса на еврото

Цените на имотите след еврото: Ключова прогноза

След влизането на България в еврозоната, се очаква пазарът на недвижими имоти постепенно да се успокои и да навлезе във фаза на ребалансиране – най-вече по отношение на предлагането, защото заради очакването за членство в еврозоната през последните 2–3 години значителен обем имоти стояха извън активния пазар. Това се посочва в анализ на компанията за недвижими имоти BULGARIAN PROPERTIES.

Цените на имотите след еврото: Ключова прогноза

НОИ обяви колко достигна средната пенсия

Все още в левове - средният месечен размер на пенсията на един пенсионер към ноември 2025 г. е 1 024,48 лв. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ) в свой отчет. Спрямо същия период на предходната година разходите за пенсии са с 2 250,5 млн. лв. (11,4%) повече, а броят на пенсионерите за ноември 2025 г. е 2 063 694, уточняват още от НОИ.

Още: НОИ обяви колко достигна средната пенсия