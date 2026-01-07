Вечерта на издънките в Англия! Сити и Вила стъпиха накриво, Челси и Тотнъм рухнаха

Вечер на издънките в английската Висша лига - или поне що се отнася до ранните двубои от междинния 21-ви кръг. Главните преследвачи на лидера Арсенал - Манчестър Сити и Астън Вила, не успяха да запишат победи в мачовете си срещу Брайтън и Кристъл Палас, завършвайки наравно. А други два гранда - Челси и Тотнъм, допуснаха поражения от отборите на Фулъм и Борнемут.

Челси, който уволни Енцо Мареска и направи равенство със Сити в последния кръг, сега отстъпи на Фулъм в лондонското дерби. Марк Кукурея бе изгонен още в 22-рата минута. Фулъм поведе с гол на Хименес в началото на втората част, а Лиъм Делъп изравни в 72-ата минута. Девет минути по-късно обаче Хари Уилсън вкара за 2:1 и изравни Фулъм по точки с Челси в класирането.

Ерлинг Холанд поведе Ман Сити с гол от дузпа в двубоя срещу Брайтън, но "чайките" изравниха на "Етихад" чрез Митома в 60-ата минута. Грешка допусна и Астън Вила, който така и не намери път към вратата на Палас. Сити и Вила имат по 43 точки - на пет пункта зад лидера Арсенал, който домакинства на Ливърпул в четвъртък вечер.

Тотнъм започна силно срещу Борнемут с ранен гол на Тел, но Еванилсон и Крупи обърнаха за Борнемут още преди почивката. Палиня изравни в 78', но пък звездата Антоан Семеньо донесе победата на "черешките" с гол в 95-ата минута във вероятно последния си двубой за Борнемут, тъй като е пред трансфер в Сити.

Иначе Игор Тиаго вкара нови два гола за Брентфорд, като вече има 16 гола в Премиър лийг - на четири попадения зад лидера по голове Ерлинг Холанд. Интересно бе и в мача на Евертън, където в края "карамелите" останаха с девет души след червени картони на Мойс Кийн и Джак Грийлиш.

Резултати от 21-вия кръг на Висшата лига

Борнемут 3:2 Тотнъм

Брентфорд 3:0 Съндърланд

Евертън 1:1 Уулвърхямптън

Кристъл Палас 0:0 Астън Вила

Манчестър Сити 1:1 Брайтън

Фулъм 2:1 Челси

*Към 60-та минута: Бърнли 1:2 Манчестър Юнайтед и Нюкасъл 2:2 Лийдс