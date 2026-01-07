Лайфстайл:

Вечерта на издънките в Англия! Сити и Вила стъпиха накриво, Челси и Тотнъм рухнаха

07 януари 2026, 23:30 часа 237 прочитания 0 коментара
Вечерта на издънките в Англия! Сити и Вила стъпиха накриво, Челси и Тотнъм рухнаха

Вечер на издънките в английската Висша лига - или поне що се отнася до ранните двубои от междинния 21-ви кръг. Главните преследвачи на лидера Арсенал - Манчестър Сити и Астън Вила, не успяха да запишат победи в мачовете си срещу Брайтън и Кристъл Палас, завършвайки наравно. А други два гранда - Челси и Тотнъм, допуснаха поражения от отборите на Фулъм и Борнемут.

Челси, който уволни Енцо Мареска и направи равенство със Сити в последния кръг, сега отстъпи на Фулъм в лондонското дерби. Марк Кукурея бе изгонен още в 22-рата минута. Фулъм поведе с гол на Хименес в началото на втората част, а Лиъм Делъп изравни в 72-ата минута. Девет минути по-късно обаче Хари Уилсън вкара за 2:1 и изравни Фулъм по точки с Челси в класирането.

Челси

Ерлинг Холанд поведе Ман Сити с гол от дузпа в двубоя срещу Брайтън, но "чайките" изравниха на "Етихад" чрез Митома в 60-ата минута. Грешка допусна и Астън Вила, който така и не намери път към вратата на Палас. Сити и Вила имат по 43 точки - на пет пункта зад лидера Арсенал, който домакинства на Ливърпул в четвъртък вечер.

Тотнъм започна силно срещу Борнемут с ранен гол на Тел, но Еванилсон и Крупи обърнаха за Борнемут още преди почивката. Палиня изравни в 78', но пък звездата Антоан Семеньо донесе победата на "черешките" с гол в 95-ата минута във вероятно последния си двубой за Борнемут, тъй като е пред трансфер в Сити.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Иначе Игор Тиаго вкара нови два гола за Брентфорд, като вече има 16 гола в Премиър лийг - на четири попадения зад лидера по голове Ерлинг Холанд. Интересно бе и в мача на Евертън, където в края "карамелите" останаха с девет души след червени картони на Мойс Кийн и Джак Грийлиш.

Резултати от 21-вия кръг на Висшата лига

  • Борнемут 3:2 Тотнъм
  • Брентфорд 3:0 Съндърланд
  • Евертън 1:1 Уулвърхямптън
  • Кристъл Палас 0:0 Астън Вила
  • Манчестър Сити 1:1 Брайтън
  • Фулъм 2:1 Челси
  • *Към 60-та минута: Бърнли 1:2 Манчестър Юнайтед и Нюкасъл 2:2 Лийдс
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Манчестър Сити Челси Висша лига Тотнъм
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес