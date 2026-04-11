Възможно ли е примирие и след Великден? Украинската армия ще действа като гледало

"Украйна многократно е предлагала различни формати на примирие на Русия и ние вярваме, че Великден трябва да бъде време на мир и сигурност. Прекратяването на огъня на Великден може да бъде и начало на реално движение към мир - имаме съответно предложение", обяви украинският президент Володомир Зеленски в Telegram на Велик събота. Той обаче увери, че украинската армия е готова за всяко развитие на събитията на фронта.

Украинският президент заяви, че днес са определили параметрите на украинската реакция при възможни нарушения на условията за прекратяване на огъня от руската армия. "Всички разбираме с кого си имаме работа", добави още той.

Припомняме, че руският диктатор Владимир Путин обяви великденско примирие. „По решение на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили на Руската федерация, във връзка с наближаващия православен празник Великден, се обявява прекратяване на огъня от 16:00 часа на 11 април до края на деня на 12 април 2026 г.“, се казваше в изявлението на Кермъл.

Украинската армия като огледало

Зеленски заговори за огледални действия. "Украйна ще спазва режим на тишина и ще действа изключително като огледало. Липсата на руски удари в небето, на сушата и в морето ще означава липса на нашите отговори", посочи Зеленски.

"С главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна обсъдихме реда за действие на украинските части в условията на прекратяване на огъня", добави още той.

Възможен ли е мир след Великден?

Зеленски анонсира, че на руската страна е предоставена информация за огледалния характер на украинските действия, но и за възможното удължаване на примирието след Великден.