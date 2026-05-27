Радев: Притеснява ме стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила

Премиерът Румен Радев заяви, че е необходима цялостна промяна в политиката на Европа по отношение на конфликта в Украйна. Той направи изявлението по време на посещението си в Париж, където предстои среща с френския президент Еманюел Макрон, след която ще отпътува за Брюксел.

„България и до сега е оказвала подкрепа на Украйна – и военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа. Но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще трябва да разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет, но това са теми, които от сега мога да ви кажа, че България има интерес и нашето правителство първо да гарантира стандарта на живота и сигурността на българските граждани, едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема“, заяви премиерът Радев.

Той подчерта, че би се радвал Европа най-сетне да започне преговори с Русия. „Европа трябваше да бъде водеща в тези преговори, да не допуска те да се изземват като инициатива от други, трети играчи. Това е важната мисия на Европа. Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила без да има възможности да прихваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия. Това е сериозен риск. Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украйна“, заяви Радев.