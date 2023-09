Взрив и пожар в Курск, внушение за опасност за Курската АЕЦ (ВИДЕО)

Според прокремълския телеграм канал Shot, който е част от мрежата информационни канали, свързани директно с режима на Путин, става въпрос за удар с дрон. Ударена е "нежилищна сграда", на 4 километра от Курската АЕЦ. Пожарът на мястото на удара вече е потушен, няма пострадали:

Същевременно според друг телеграм канал ударът е бил насочен по сграда на ФСБ. А телеграм каналът на "Украина сейчас" припомня стара публикация, че по данни на Центъра за национална съпротива в Курска област местните власти са направили транспортен регистър за евакуация на между 21 000 и 57 000 души в случай на авария в Курската АЕЦ т.е. 5% от жителите на град Курск.

In the Kursk region, a building reportedly related to the FSB was hit. pic.twitter.com/r7JDno6ZKc