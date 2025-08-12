Войната в Украйна:

Калифорниец съди Microsoft заради принудителен ъпгрейд

Калифорниецът Лорънс Клайн е завел дело срещу Microsoft, обвинявайки компанията, че насилствено принуждава потребителите на Windows 10 да преминат към Windows 11 и оставя тези, които не искат или не могат да го направят, без необходимите актуализации за сигурност. Клайн притежава два лаптопа с Windows 10, които не могат да бъдат надградени до Windows 11 заради липсата на задължителния Trusted Platform Module 2.0 (TPM).

Поддръжката за Windows 10 приключва на 14 октомври, като Microsoft предлага платено удължено обслужване за 30 долара годишно (първата година може да е безплатна при определени условия). Клайн настоява съдът да задължи компанията да предоставя безплатни актуализации за Windows 10, докато делът му не падне под 10% от всички устройства с Windows, или да премахне хардуерните ограничения за инсталация.

В жалбата си той твърди, че Microsoft нарушава калифорнийските закони за бизнес практики, реклама и защита на потребителите. Според него прекратяването на поддръжката на Windows 10 идва по-рано от обичайното – само четири години след пускането на Windows 11, вместо осем години, както е било при предишни версии, съобщава "The Register".

Клайн подчертава, че при обявяването на плановете за прекратяване на поддръжката Windows 10 все още е имал над 50% пазарен дял, а сега той остава около 43%, което е значително повече в сравнение с предишни "пенсионирани" версии.

В жалбата се посочва, че преходът към Windows 11 е "принудителен, изкуствен и неблагоприятен за потребителите", а целта е да се увеличат продажбите на нови устройства и да се наложи интегрираният AI асистент Copilot, с който Microsoft да изпревари конкурентите си в областта на изкуствения интелект. 

