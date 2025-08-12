В Турция: Ставаш професор с фалшива диплома

"Как може някои да се дразнят от това, че човек се образова?“, попита видимо смутен турският заместник-министър по инфраструктурата Йомер Фатих Саян, разказва „Зюддойче Цайтунг“ (ЗЦ) с пояснението, че човекът, който така ударно се е образовал, е самият той. От сайта на министерството може да се установи, че още преди да е навършил 30 години, Саян вече е имал шест бакалавърски, две магистърски и две докторски титли. Имал и десетина други сертификати, а и говорел три чужди езика.

Ердоган не обича някой да вреди на имиджа на управляващите

Германската медия отбелязва, че Турция не е страна, в която хората сдържат сарказма си, когато става дума за правителството. Медийният коментатор Селим Кору например пресмята, че министърът би имал нужда поне от половин век, за да се сдобие с толкова дипломи. Саян от своя страна отвърна, че не е длъжен да дава обяснения. Известно е обаче, че президентът Ердоган никак не обича някой да вреди на имиджа на правителството. Този случай обаче е точно такъв, а вредата е огромна, пише германското издание.

При това Саян съвсем не е единственият – мнозина са тези, към които се отправят упреци, че университетските им дипломи са фалшиви. Скандалът около Саян е най-големият, но очевидно има стотици измамници, които са успели да проникнат в дигиталната държавна администрация. Там те подправят документи с помощта на фалшиви дигитални подписи, обяснява ЗЦ. В Турция може да се купи почти всичко - от шофьорска книжка през медицински свидетелства до разрешителни за оръжие.

По данни на германското издание към 400 души са се сдобили с висше образование без квалификация, а историите, които се разказват, приличат на фарс: човек, който никога не бил следвал, се издигнал до ректор на университет; друг си купил диплома, че е завършил история. Изглежда, че всеки, който може да си го позволи, може да си купи всичко, посочва ЗЦ.

Няма начин да се провери коя диплома е истинска

Изданието цитира турски журналист, според когото правителството е създало истински „вирус“ и пояснява: ако в приложението „E-Devlet“, което турците използват за уреждане на административните си проблеми, пише, че някой е завършил нещо, то става официално. И няма как да се разбере дали съответният човек наистина е следвал право или медицина, или е платил за дипломата си.

Правителството реагира – заради фалшифицираните дипломи вече са издадени почти 200 заповеди за арест, като в някои случаи присъдите са с дълъг срок. Народът трябва да знае, че скандалът има последствия. А за това, че хората се вълнуват толкова, има две причини, посочва ЗЦ. Първо – Ердоган постоянно обещава, че и по-бедните ще имат достъп до образование. Той разпореди изграждането на факултети дори в малките градове на Анадола, а квотата на висшистите сред хората между 25 и 34 години достигна 45 процента, което е далеч повече от времената преди Ердоган. Мнозина обаче, особено неговите противници, не вярват на новите университети, чиито дипломи проправят пътя на поддръжниците на президента към държавни постове. Смята се, че тези университети изобщо не осигуряват добро качество на образованието. Възможността за купуване на дипломи само влошава нещата, отбелязва германското издание.

Политическият елемент в скандала

На второ място именно Ердоган бе този, който обвини своя най-виден политически противник Екрем Имамоглу, арестувания кмет на Истанбул, че дипломата му била невалидна. Истанбулският университет се почувства под натиск и отне на Имамоглу дипломата, от която той имаше нужда, за да се кандидатира за президент. Както припомня ЗЦ, това бе една от важните причини за протестите и на турските студенти: какво ще стане, ако някой ден отнемат и нашите дипломи?

Може би и Йомер Фатих Саян си е задавал този въпрос на младини, продължава германското издание. Най-малкото така смятат тези, които не вярват, че е станал едновременно юрист, инженер и икономист. А колумнистът Селим Кору написа под една снимка на Саян: „Майка му би трябвало да се гордее с него“.

Източник: Дойче веле