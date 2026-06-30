Взрив насред Монако: Цел е бил украински богаташ, обвинен за връзки с окупирания Крим (ВИДЕО, СНИМКИ)

Взрив разтърси жилищна сграда в Монако, а според първи данни в местни медии това е бил опит за покушение срещу бизнесмена Вадим Ермолаев, който преди това беше сред най-богатите хора в Украйна. Издирва се заподозрян.

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Вечерта на 29 юни, около 21:00 часа, мощна експлозия разтърси Монако. Камери за видеонаблюдение са заснели мъж, оставящ раница отвън, след което е станала експлозията. Трима души са ранени, информира Monaco-Matin. Според местните медии ранените са украински граждани – мъж и жена на възраст между 50 и 60 години, както и тийнейджър.

Украинското издание Novini.Live, позовавайки се на свои източници, съобщава, че опитът за покушение вероятно е бил насочен към украинския бизнесмен Вадим Ермолаев.

Ермолаев е основател и собственик на Alef Group, която оперира в недвижими имоти, производство на алкохол, агробизнес, търговия и други сектори. През 2023 г. срещу него бяха наложени санкции с решение на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна за период от 10 години. Според украинските власти санкциите са свързани, по-специално, с твърдения, че някои от неговите бизнеси са продължили да работят в анексирания от руснаците Крим след 2014 г. Самият Ермолаев публично отрече обвиненията. Преди санкциите той редовно се появяваше в списъка на най-богатите хора в Украйна според Forbes, Focus и други издания.

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